Анатолий Щура: Хороший дирижер чувствует публику спиной

- Променадный концерт совсем не то, что в зале. Публика разная и, может быть, совсем далекая от классической музыки. Кто-то слушает, а кто-то рядом жует бутерброд... Тяжело выступать в такой обстановке?

- Вовсе нет - мое отношении к променадным концертам очень хорошее. Делал их в Нарве более 20 лет назад, ежегодно лет пять-шесть подряд мы давали уличные концерты, потом, к сожалению, прекратилось финансирование и традиция ушла. Что такое променадный концерт? Он не обязывает, ты свободен, если понравилось - остался и дослушал. Нет - в любой момент можно уйти, тебя ничего не тяготит, ни билеты, ни зал, гардероб... Главное, люди имеют возможность открыть для себя новый мир.