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Анатолий Щура: Хороший дирижер чувствует публику спиной

Ирина Кивисельг
, журналист
Анатолий Щура: Хороший дирижер чувствует публику спиной
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Дирижер Анатолий Щура говорит, что с первой минуты спиной чувствует настроение публики и готов применить все свои умения, чтобы найти взаимопонимание в любой аудитории.
Дирижер Анатолий Щура говорит, что с первой минуты спиной чувствует настроение публики и готов применить все свои умения, чтобы найти взаимопонимание в любой аудитории. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Художественный руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура считает, что самое важное для человека - найти свое дело, и тогда все в жизни будет прекрасно. Эти слова и о нем тоже - он нашел свой путь. Об этом, трудах и мечтах мы поговорили после очередного успеха - вечерний концерт классической музыки на пруду городского парка в Кохтла-Ярве собрал сотни слушателей, которые не жалели аплодисментов и теплых слов в адрес музыкантов.

- Променадный концерт совсем не то, что в зале. Публика разная и, может быть, совсем далекая от классической музыки. Кто-то слушает, а кто-то рядом жует бутерброд... Тяжело выступать в такой обстановке?

- Вовсе нет - мое отношении к променадным концертам очень хорошее. Делал их в Нарве более 20 лет назад, ежегодно лет пять-шесть подряд мы давали уличные концерты, потом, к сожалению, прекратилось финансирование и традиция ушла. Что такое променадный концерт? Он не обязывает, ты свободен, если понравилось - остался и дослушал. Нет - в любой момент можно уйти, тебя ничего не тяготит, ни билеты, ни зал, гардероб... Главное, люди имеют возможность открыть для себя новый мир.

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