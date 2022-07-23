Художественный руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура считает, что самое важное для человека - найти свое дело, и тогда все в жизни будет прекрасно. Эти слова и о нем тоже - он нашел свой путь. Об этом, трудах и мечтах мы поговорили после очередного успеха - вечерний концерт классической музыки на пруду городского парка в Кохтла-Ярве собрал сотни слушателей, которые не жалели аплодисментов и теплых слов в адрес музыкантов.
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Анатолий Щура: Хороший дирижер чувствует публику спиной
Анатолий Щура: Хороший дирижер чувствует публику спиной
- Променадный концерт совсем не то, что в зале. Публика разная и, может быть, совсем далекая от классической музыки. Кто-то слушает, а кто-то рядом жует бутерброд... Тяжело выступать в такой обстановке?