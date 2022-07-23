Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спортивный центр "Wiru" в этом году не планируют повышать цены

- Посмотрим, что покажет осень, - сказала вице-мэр по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу. - До сих пор на покрытие коммунальных услуг хватало средств, заработанных учреждениями и выделенных из городского бюджета, но что будет дальше, предсказать сложно. Тем не менее мы не намерены поднимать цены на услуги, во всяком случае, до конца года. Наоборот, есть мысли о расширении списка льгот, но говорить вслух об этом пока рано, к концу лета все взвесим и примем решение.