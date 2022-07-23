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Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спортивный центр "Wiru" в этом году не планируют повышать цены

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спортивный центр "Wiru" в этом году не планируют повышать цены
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Спортцентр "Wiru" стал популярным.
Спортцентр "Wiru" стал популярным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спорта уже весной ощутили рост цен на энергоносители, в новом сезоне ожидают еще большего - поставщики воды, например, уже заявили о повышении своих расценок. Тем не менее повышать стоимость социально-культурных услуг для горожан в этом году не планируется.

- Посмотрим, что покажет осень, - сказала вице-мэр по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу. - До сих пор на покрытие коммунальных услуг хватало средств, заработанных учреждениями и выделенных из городского бюджета, но что будет дальше, предсказать сложно. Тем не менее мы не намерены поднимать цены на услуги, во всяком случае, до конца года. Наоборот, есть мысли о расширении списка льгот, но говорить вслух об этом пока рано, к концу лета все взвесим и примем решение.

Сделаем все возможное и невозможное, но закрывать ничего не будем и цены поднимать тоже.

Михаил Кастрицкий, директор спортцентра "Wiru"

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