Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спорта уже весной ощутили рост цен на энергоносители, в новом сезоне ожидают еще большего - поставщики воды, например, уже заявили о повышении своих расценок. Тем не менее повышать стоимость социально-культурных услуг для горожан в этом году не планируется.
Для подписчиков
Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спортивный центр "Wiru" в этом году не планируют повышать цены
Кохтла-ярвеские учреждения культуры и спортивный центр "Wiru" в этом году не планируют повышать цены
- Посмотрим, что покажет осень, - сказала вице-мэр по культуре, образованию и спорту Кристийне Агу. - До сих пор на покрытие коммунальных услуг хватало средств, заработанных учреждениями и выделенных из городского бюджета, но что будет дальше, предсказать сложно. Тем не менее мы не намерены поднимать цены на услуги, во всяком случае, до конца года. Наоборот, есть мысли о расширении списка льгот, но говорить вслух об этом пока рано, к концу лета все взвесим и примем решение.