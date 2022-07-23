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Кохтла-Ярве направил молодых муниципальных политиков в совет больницы

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярве направил молодых муниципальных политиков в совет больницы
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Антон Диев теперь представляет город Кохтла-Ярве в совете Ида-Вируской центральной больницы и коммунального предприятия "OSK Grupp".
Антон Диев теперь представляет город Кохтла-Ярве в совете Ида-Вируской центральной больницы и коммунального предприятия "OSK Grupp". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Кохтла-Ярвеская городская управа утвердила членов горсобрания Антона Диева и Заура Абасова в качестве новых представителей города в совете Ида-Вируской центральной больницы и отозвала из совета бывшего вице-мэра Людмилу Янченко и члена горсобрания Валерия Корба, который двадцать лет был председателем совета больницы.

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что инициатива замены членов совета больницы исходила от горсобрания, но не пожелал сказать, от кого именно.

33-летний Диев и 36-летний Абасов были избраны в горсобрание по списку Центристской партии, но на последних голосованиях, где центристская фракция раскололась, они встали на сторону крыла, которое голосует одинаково с избирательным союзом работников фирм коммунального бизнесмена Николая Осипенко "Прогресс" и депутатами от Партии реформ и избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве". Абасов также вышел из центристской фракции, Диев пока официально этого не сделал.

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