Кохтла-Ярвеская городская управа утвердила членов горсобрания Антона Диева и Заура Абасова в качестве новых представителей города в совете Ида-Вируской центральной больницы и отозвала из совета бывшего вице-мэра Людмилу Янченко и члена горсобрания Валерия Корба, который двадцать лет был председателем совета больницы.
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Кохтла-Ярве направил молодых муниципальных политиков в совет больницы
Кохтла-Ярве направил молодых муниципальных политиков в совет больницы
Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что инициатива замены членов совета больницы исходила от горсобрания, но не пожелал сказать, от кого именно.