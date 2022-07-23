Кохтла-Ярве направил молодых муниципальных политиков в совет больницы

Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что инициатива замены членов совета больницы исходила от горсобрания, но не пожелал сказать, от кого именно.

33-летний Диев и 36-летний Абасов были избраны в горсобрание по списку Центристской партии, но на последних голосованиях, где центристская фракция раскололась, они встали на сторону крыла, которое голосует одинаково с избирательным союзом работников фирм коммунального бизнесмена Николая Осипенко "Прогресс" и депутатами от Партии реформ и избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве". Абасов также вышел из центристской фракции, Диев пока официально этого не сделал.