ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Гуйдо Кангур

После фестиваля в прошлом году Гуйдо Кангур говорил, что приглашает выступать прежде всего тех музыкантов, которые близки по духу и ему, и его жене Пилле и в успехе которых он заинтересован. "Всегда есть надежда, что вдруг наш вкус совпадет с чьим-то еще", - он отметил, что старается учитывать различные вкусы и возрастные группы.

По большей части со вкусами Кангуры угадывают, и это спокойная атмосфера на фестивале сформировала свою постоянную публику, которая сюда приезжает даже в том случае, если по соседству в округе проходит еще с десяток мероприятий.