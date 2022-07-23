Актер Гуйдо Кангур, родом из Йыхви, уже 13-е лето подряд приглашает к устью реки Раннапунгерья, впадающей в Чудское озеро, интересных музыкантов. Вместе со своей семьей и местными помощниками он организует фестиваль "Концерт у маяка", который стал одним из символов летнего Ида-Вирумаа.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Гуйдо Кангур
После фестиваля в прошлом году Гуйдо Кангур говорил, что приглашает выступать прежде всего тех музыкантов, которые близки по духу и ему, и его жене Пилле и в успехе которых он заинтересован. "Всегда есть надежда, что вдруг наш вкус совпадет с чьим-то еще", - он отметил, что старается учитывать различные вкусы и возрастные группы.
По большей части со вкусами Кангуры угадывают, и это спокойная атмосфера на фестивале сформировала свою постоянную публику, которая сюда приезжает даже в том случае, если по соседству в округе проходит еще с десяток мероприятий.
В прошлом году Гуйдо Кангур даже вышел на сцену, чтобы попросить у народа извинения за очень длинные очереди к палатке с питанием. "Несколько неловко за эти очереди", - сказал он. А это пример того, как организатор заботится о своей публике.