ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто попадет на карусель кохтла-ярвеской власти?

Из событий последних недель самым значимым было решение городского управления отозвать Валерия Корба и Людмилу Янченко из совета Ида-Вируской центральной больницы.

К деятельности Корба в последнюю четверть века можно относиться по-разному, но нельзя отрицать того, что именно развитие больницы было его самым весомым и заметным достижением. Он попал в точку, когда в начале века вызвал на помощь чахнувшей больнице партнера в лице клиники Тартуского университета, что придало процессу лечения новый уровень. Как председатель совета он сыграл важную роль в деле получения инвестиций, что позволило построить новые корпуса больницы, приобрести оборудование, т.е. ввести учреждение в 21-й век.

Нынешний мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль признал в декабре прошлого года, что согласился выставить свою кандидатуру на пост мэра потому, что ему это предложение сделал Корб, которого он считает авторитетом. Полгода спустя городское управление во главе с Наэлем вывело Корба из состава совета больницы и направило туда двух депутатов городского собрания, которые ни в плане медицины, ни в хозяйственных вопросах не смогли добиться заметных результатов.

Еще раньше городское управление назначило своим представителем в совет больницы члена правления фирмы "N&V" Марию Меркулову. Руководимая ею фирма имеет все нарастающую задолженность по государственным налогам (уже свыше 600000 евро), также не представлен к сроку хозяйственный отчет.