Осенью в Латвии могут появиться интеллектуальные фоторадары для замера средней скорости

Латвийская новостная служба rus.lsm.lv со ссылкой на агентство LETA сообщила, что завершить проект планируется в марте следующего года, а всего будут установлены 16 радаров, измеряющих среднюю скорость.

Система радаров, которые контролируют среднюю скорость, предусматривает установку двух камер в начале и в конце отрезка. Они фиксируют номерной знак транспортного средства, время, за которое оно преодолело конкретный участок, и рассчитывают среднюю скорость движения.

Ранее планировалось, что "умные радары" на латвийских дорогах могли появиться летом. Затем сроки были сдвинуты на конец нынешнего года. По имевшимся тогда планам, новая система контроля сначала должна появиться на Баусском и Лиепайском шоссе, а также на 13-километровом отрезке шоссе А13 между Резекне и Даугавпилсом. Все эти участки выбирались с учетом числа ДТП за последние три года и с учетом интенсивности движения.