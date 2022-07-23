Мэр Вильянди объяснил, зачем в центре города создали зону отдыха для бомжей

В последние недели в эстонских СМИ широко обсуждалось решение Вильяндиской мэрии создать в парке Валуоя, расположенном в самом центре города, место отдыха для бомжей.

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон заявил в эфире Vikerraadio, что город не может прятать голову в песок.

По словам Тимпсона, городские власти, несомненно, хотели бы быть на виду в связи со строительством новых зданий и дорог, но нельзя игнорировать тот факт, что в самоуправлении живут люди, судьба которых сложилась не лучшим образом.

Мэр, всю жизнь проживший в Вильянди, сообщил, что пьяницы – как они сами себя называют – всегда собирались возле рынка и прилегающего к нему парка Валуоя. Когда в 1990-х годах у парка рядом с рынком появились первые персонажи, то ситуацию посчитали временной и понадеялись, что проблема решится сама. Спустя 30 лет приходится констатировать, что проблема никуда не делась.

По словам мэра, проблема не в том, что часть людей проводит время на улице, а в том, что возле скамеек они блюют, спят на них и отпускают в адрес прохожих комментарии.

С целью решить проблему мэрия проконсультировалась с другими самоуправлениями и различными специалистами. "Как показывает практика, если насильно увозить их на окраины или в полицию, они возвращаются. Это не выход. Вот почему мы решили создать для них зону площадью около 20 квадратных метров в парке Валуоя, которая немного спрятана от глаз прохожих", – рассказал мэр.

В прошлом году город в сотрудничестве с полицией и Кассой по безработице пытался найти для парковых персонажей краткосрочную работу. "Мы потратили много времени, сил и денег, чтобы приучить их к работе и помочь им, но этот проект не очень удался. У этих людей нет мотивации работать и нести ответственность. Сейчас мы попытались сделать следующий шаг", – пояснил Тимпсон.