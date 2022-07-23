В пятницу, 22 июля, вечером в Нарва-Йыэсуу едва не утонул пьяный человек, который отправился купаться в неположенном месте, пишет rus.postimees.ee.
На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека
На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека
Вчера примерно в шесть часов вечера удалось избежать трагедии благодаря своевременной совместной работе Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, спасателей добровольческой спасательной организации FIREPRO, охраняющей официальный пляж Нарва-Йыэсуу.
«Сильно выпивший мужчина плавал в зоне мола и оказался в беде. К нему на помощь поспешили рядом находящиеся люди, но и те оказались в опасности», – сообщил Rus.Postimees член правления FIREPRO Иван Егоров.
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