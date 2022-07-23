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На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека

Северное побережье
На пляже Нарва-Йыэсуу чудом спасли тонущего человека
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Фото: www.puhkaeestis.ee

В пятницу, 22 июля, вечером в Нарва-Йыэсуу едва не утонул пьяный человек, который отправился купаться в неположенном месте, пишет rus.postimees.ee.

Вчера примерно в шесть часов вечера удалось избежать трагедии благодаря своевременной совместной работе Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, спасателей добровольческой спасательной организации FIREPRO, охраняющей официальный пляж Нарва-Йыэсуу.

«Сильно выпивший мужчина плавал в зоне мола и оказался в беде. К нему на помощь поспешили рядом находящиеся люди, но и те оказались в опасности», – сообщил Rus.Postimees член правления FIREPRO Иван Егоров.

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