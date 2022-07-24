За несколько часов в Эстонии произошло три ДТП с участием электросамокатов

23 июля в 19:38 в Таллинне около Вирби, 22 произошла авария, в ходе которой 55-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял контроль над электросамокатом и упал. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

24 июля в 00:03 в Таллинне произошло ДТП около Крейцвальди, 2, в ходе которого 52-летний мужчина упал с самоката. Его также увезли в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

24 июля в 00:30 случилось ДТП в Пярну рядом с Мериметса, 15, когда 17-летний молодой человек проехал на электросамокате по выбоине, в результате чего потерял управление и упал. Скорая помощь доставила его в Пярнускую больницу.

Согласно памятке Bolt о безопасной езде на безмоторном транспортном средстве, необходимо соблюдать правила дорожного движения, носить шлем, ехать одному, правильно парковаться и выбирать безопасную скорость езды, которая может составлять не более 20-25 км/ч. Следует рассчитывать скорость так, чтобы она была безопасна как для самого водителя, так и для других участников движения.