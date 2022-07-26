В условиях исключительно высокой инфляции правительство Эстонской Республики не может ограничиться лишь мерами по компенсации расходов на энергию, и помимо запланированного повышения семейных пособий необходимо уделять внимание и пожилым людям.
Юри Ратас: Внеочередное повышение пенсии надо увеличить до 50 евро
Согласно договору, заключенному весной прошлого года, внеочередное повышение пенсий на 20 евро намечено на 1 января 2023 года. Однако за это время многое произошло, и жители Эстонии столкнулись с рекордным ростом цен. Поэтому я предлагаю увеличить внеочередную надбавку к пенсии до 50 евро, что повысит среднюю пенсию по старости почти до 650 евро. К этому добавится ежегодная индексация. Пожилые люди являются одной из самых уязвимых групп общества, и мы не должны оставлять их на произвол роста цен.
С 2004 года по сегодняшний день внеочередное повышение пенсий проводилось семь раз, и в течение 18 лет Центристская партия шесть раз принимала решения о внеочередном повышении пенсий. В 2016 году средняя пенсия по старости составляла 396 евро, во время правительственной ответственности Центристской партии мы увеличили ее вместе с индексацией до 595 евро.