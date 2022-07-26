Юри Ратас: Внеочередное повышение пенсии надо увеличить до 50 евро

Согласно договору, заключенному весной прошлого года, внеочередное повышение пенсий на 20 евро намечено на 1 января 2023 года. Однако за это время многое произошло, и жители Эстонии столкнулись с рекордным ростом цен. Поэтому я предлагаю увеличить внеочередную надбавку к пенсии до 50 евро, что повысит среднюю пенсию по старости почти до 650 евро. К этому добавится ежегодная индексация. Пожилые люди являются одной из самых уязвимых групп общества, и мы не должны оставлять их на произвол роста цен.