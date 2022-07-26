В Раквере и других местах Эстонии приступили к переносу "красных" памятников и перезахоронению останков погибших. С соответствующим запросом обращаются все больше самоуправлений. В Эстонии насчитывается 150 захоронений красноармейцев, находящихся за пределами кладбища.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Поступали ли в Ида-Вирумаа ходатайства о перезахоронении останков красноармейцев?
Поступали ли в Ида-Вирумаа ходатайства о перезахоронении останков красноармейцев?
Ида-вирумааский советник Департамента охраны памятников старины Калле МЕРИЛАЙ:
- Я пока не получал таких запросов. Наоборот, на таблички памятника в Яамакюла хотели добавить еще 613 имен. Все ли эти люди там похоронены, неизвестно. Но я знаю, что там собраны останки погибших в боях из окрестных лесов.
Наиболее активное обсуждение перезахоронения сейчас находится на повестке дня в Алутагузеской волости в Ийзаку. На мой взгляд, там можно было бы провести перезахоронение. Памятник стоит сейчас возле магазина среди деревьев, куда пьяницы иногда ходят справить нужду. Было бы разумно похоронить эти останки на кладбище.
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