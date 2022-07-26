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Состояние теплотрассы в Сомпа до сих пор не проверили

Ирина Кивисельг
, журналист
Состояние теплотрассы в Сомпа до сих пор не проверили
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На сомпаских улицах до сих пор не видно никаких работ, но горожане ждут ответы на свои вопросы.
На сомпаских улицах до сих пор не видно никаких работ, но горожане ждут ответы на свои вопросы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Весной планировалось организовать первый этап аудита теплотрассы в Сомпа с целью выявить проблемные места, чтобы впоследствии найти варианты решения, как улучшить теплоснабжение старых домов, чтобы люди, платя серьезные суммы, хотя бы не мерзли. Но никаких действий сомпасцы на своих улицах до сих пор не видели.

По словам директора муниципального предприятия "OSK Grupp" Дениса Вершинина, от обещания, которое жителям микрорайона прошлой зимой дал мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль, не отказались: необходимые исследования будут проведены, но позже.

- Мэр дал задание хозяйственной службе провести поставку на эти работы, и специалисты готовят документы, но так как сейчас время отпусков, процесс немного затормозился, - объясняет он. - Думаю, это не займет много времени, еще успеем провести аудит в теплое время года, как планировали. Не могу сейчас оценить в целом, насколько это большая или маленькая работа, у меня не было такого опыта. Есть разные мнения по этому поводу, наши теплотехники говорят, что проблемы возникают не из-за плохой теплотрассы, а из-за маленького потребления в некоторых домах - нарушается цикл поставки тепла. Но в любом случае исследование теплотрасс должно расставить точки в этом спорном вопросе, поэтому мы не меньше горожан заинтересованы, чтобы эти исследования были проведены. Чем скорее, тем лучше для всех.

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