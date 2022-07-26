Состояние теплотрассы в Сомпа до сих пор не проверили

- Мэр дал задание хозяйственной службе провести поставку на эти работы, и специалисты готовят документы, но так как сейчас время отпусков, процесс немного затормозился, - объясняет он. - Думаю, это не займет много времени, еще успеем провести аудит в теплое время года, как планировали. Не могу сейчас оценить в целом, насколько это большая или маленькая работа, у меня не было такого опыта. Есть разные мнения по этому поводу, наши теплотехники говорят, что проблемы возникают не из-за плохой теплотрассы, а из-за маленького потребления в некоторых домах - нарушается цикл поставки тепла. Но в любом случае исследование теплотрасс должно расставить точки в этом спорном вопросе, поэтому мы не меньше горожан заинтересованы, чтобы эти исследования были проведены. Чем скорее, тем лучше для всех.