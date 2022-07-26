Весной планировалось организовать первый этап аудита теплотрассы в Сомпа с целью выявить проблемные места, чтобы впоследствии найти варианты решения, как улучшить теплоснабжение старых домов, чтобы люди, платя серьезные суммы, хотя бы не мерзли. Но никаких действий сомпасцы на своих улицах до сих пор не видели.
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Состояние теплотрассы в Сомпа до сих пор не проверили
Состояние теплотрассы в Сомпа до сих пор не проверили
По словам директора муниципального предприятия "OSK Grupp" Дениса Вершинина, от обещания, которое жителям микрорайона прошлой зимой дал мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль, не отказались: необходимые исследования будут проведены, но позже.