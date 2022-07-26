Я сказала вам, когда просила мандат при формировании предыдущего правительства, и повторяю это сегодня: я хочу, чтобы людям в Эстонии было хорошо - жить, думать, работать, воспитывать детей и наслаждаться нашей красивой природой. Я хочу видеть Эстонию улыбающейся, а не забившейся в углу с нахмуренным лбом и кулаком в кармане. Хочу видеть Эстонию открытой для новых идей и интересных мнений. Эстонию, которая устремляется в будущее смелым, широким и мудрым взглядом.
Кая Каллас: Переход на обучение на эстонском языке должен произойти как можно скорее
Среди задач, стоящих перед новым правительством, наиболее важными являются обеспечение нашей безопасности, осуществление мер по обузданию энергетического кризиса и помощь людям в повседневной жизни в условиях стремительного роста цен.
24 февраля изменило мир очень надолго, может быть, даже навсегда. Полномасштабная агрессия России против Украины - это по сути война России против всех государств, которые верят в миропорядок, основанный на правилах, свободе и верховенстве закона.
Если мы не будем инвестировать в нашу оборону сегодня, кто-то другой примет инвестиционные решения за нас в будущем.
В этой связи хотела бы остановиться на важнейшей задаче вновь созданного правительства - обеспечении долгосрочной безопасности Эстонии. Для этого необходимо как можно скорее полностью перейти на эстоноязычное образование.
Переход на эстоноязычное образование охватывает многие проблемы, стоящие перед эстонским обществом: образование, безопасность, экономика, социальная интеграция. Поэтому с точки зрения долгосрочного функционирования Эстонии эта реформа бесценна.
Не будем игнорировать тот факт, что первостепенным поводом для агрессий России против соседних стран была необходимость защиты русскоязычного населения этих стран. Переход на эстоноязычное образование должен был состояться давно, но, к сожалению, за последние 30 лет провести эту реформу не смогли.
Новое правительство примет меры для обеспечения немедленного перехода на эстоноязычное образование, начиная с осени этого года. Кроме того, в течение этого года мы внесем в парламент законопроект, который станет основой для начала перехода в детских садах и школах уже в 2024 году. К 2030 году все образование в Эстонии будет на государственном, эстонском языке.
Если инвестиции в оборону и переход к обучению на эстонском языке являются сферами, которые напрямую влияют на нашу безопасность, то способность людей справляться влияет не столь непосредственно. Тем более что часть этой способности людей напрямую связана с манипулированием Россией ценами на энергоносители.
"Переход на эстоноязычное образование должен был состояться давно, но, к сожалению, за последние 30 лет провести эту реформу не смогли".
Кая Каллас, премьер-министр
Эстоноземельцы долгое время были сторонниками биржевого подхода, и те, кто присоединился к биржевому пакету на рынке электроэнергии, много лет могли наслаждаться исключительно низкими ценами на электроэнергию. Оглядываясь назад, можно даже сказать, что, возможно, цены были слишком низкими, и поэтому необходимые инвестиции в энергетику не были сделаны. Это, в сочетании с манипуляциями России, привело к резкому росту цен на энергоносители, замедления и снижения которого в ближайшие годы, к сожалению, не предвидится. Поэтому важно помочь жителям Эстонии контролировать свои расходы на электроэнергию в осенне-зимний отопительный период.
Новое правительство намерено принять поправки к Закону о рынке электроэнергии, которые создадут возможность для домашних потребителей покупать электроэнергию в качестве универсальной услуги. С этой целью мы обяжем предпринимателя, занимающего доминирующее положение на рынке в эстонском регионе "Nord Pool", продавать произведенную электроэнергию бытовым и мелким потребителям Эстонии, а также всем перепродавцам электроэнергии по цене, утвержденной Департаментом конкуренции, которая будет учитывать выбросы углерода и другие производственные затраты, а также разумную прибыль.
Поскольку биржа долго приносила эстоноземельцам низкие цены на электроэнергию, мы не хотим выплеснуть вместе с водой и ребенка. Поэтому намеченный проект должен соответствовать законодательству Европейского союза и правилам государственной помощи, равно обращаться со всеми участниками рынка и перепродавцами услуг электроэнергии и не должен препятствовать переходу Эстонии на возобновляемую энергию.
Помимо поддержки людей, важно также сосредоточиться на решении долгосрочных проблем. Поэтому в коалиции мы также договорились о мерах, которые способствовали бы поощрению инвестиций в энергетику. Например, упрощение процессов планирования, устранение узких мест мощностей подключения и поддержка реконструкции многоквартирных и частных домов. Мы поставили цель, что уже в 2030 году мы будем производить столько возобновляемой энергии, сколько потребляем электроэнергии.
Еще один большой шаг, который сделает новое правительство для поддержки экономического положения людей, - это значительное увеличение детских пособий, поддержка одиноких родителей и поддержка многодетных семей. В ходе переговоров по коалиционному соглашению мы с "Отечеством" и социал-демократами нашли компромисс, который удовлетворяет все стороны и в то же время с точки зрения государственного бюджета не окажется для нас непосильным.
Третий компонент обеспечения способности людей справляться включает в себя различные меры, такие как увеличение на 30% не облагаемого подоходным налогом минимума и снижение нагрузки на людей в связи с услугой длительного ухода.
Если посмотреть на коалиционное соглашение нового правительства в целом, то, возможно, через годы все вспомнят: не то, что правительственное соглашение родилось в Вильянди, а то, что это правительство дало значительный толчок развитию эстоноязычного образования на пути от детского сада до университета. Цель новорожденного правительства можно резюмировать согласно преамбуле нашей Конституции: правительство, созданное Партией реформ, "Отечеством" и социал-демократами, намерено с непоколебимой верой и несгибаемой волей укреплять и развивать государство, которое призвано обеспечить сохранение эстонского народа, языка и культуры на века.
Из выступления Каи Каллас в Рийгикогу перед наделением нового правительства полномочиями.