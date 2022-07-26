Кая Каллас: Переход на обучение на эстонском языке должен произойти как можно скорее

Поскольку биржа долго приносила эстоноземельцам низкие цены на электроэнергию, мы не хотим выплеснуть вместе с водой и ребенка. Поэтому намеченный проект должен соответствовать законодательству Европейского союза и правилам государственной помощи, равно обращаться со всеми участниками рынка и перепродавцами услуг электроэнергии и не должен препятствовать переходу Эстонии на возобновляемую энергию.

Помимо поддержки людей, важно также сосредоточиться на решении долгосрочных проблем. Поэтому в коалиции мы также договорились о мерах, которые способствовали бы поощрению инвестиций в энергетику. Например, упрощение процессов планирования, устранение узких мест мощностей подключения и поддержка реконструкции многоквартирных и частных домов. Мы поставили цель, что уже в 2030 году мы будем производить столько возобновляемой энергии, сколько потребляем электроэнергии.

Еще один большой шаг, который сделает новое правительство для поддержки экономического положения людей, - это значительное увеличение детских пособий, поддержка одиноких родителей и поддержка многодетных семей. В ходе переговоров по коалиционному соглашению мы с "Отечеством" и социал-демократами нашли компромисс, который удовлетворяет все стороны и в то же время с точки зрения государственного бюджета не окажется для нас непосильным.

Третий компонент обеспечения способности людей справляться включает в себя различные меры, такие как увеличение на 30% не облагаемого подоходным налогом минимума и снижение нагрузки на людей в связи с услугой длительного ухода.

Если посмотреть на коалиционное соглашение нового правительства в целом, то, возможно, через годы все вспомнят: не то, что правительственное соглашение родилось в Вильянди, а то, что это правительство дало значительный толчок развитию эстоноязычного образования на пути от детского сада до университета. Цель новорожденного правительства можно резюмировать согласно преамбуле нашей Конституции: правительство, созданное Партией реформ, "Отечеством" и социал-демократами, намерено с непоколебимой верой и несгибаемой волей укреплять и развивать государство, которое призвано обеспечить сохранение эстонского народа, языка и культуры на века.