"Лучше поздно, чем никогда", - ответила мэр Нарвы Катри Райк на замечание про то, что пять месяцев понадобилось, чтобы в приграничном городе власти открыли официальный инфопункт для людей, бегущих от войны в Украине. За эти месяцы свыше 22 тысяч военных беженцев прибыли в Эстонию через Нарвский погранпункт.
Рядом с границей в Нарве открылся круглосуточный инфопункт для беженцев
Департамент социального страхования, город Нарва и Международная организация по миграции (IOM) 25 июля открыли совместный информационный пункт для военных беженцев из Украины в непосредственной близости от Нарвского погранпункта - на Петровской площади, дом 3. Над входом вывесили эстонский и украинский флаги.
Консультации и самую первую помощь беженцам продолжат оказывать также в стенах Нарвского погранпункта сразу после пересечения границы. В новый же инфопункт смогут обратиться и те, кто уже какое-то время провели на территории Эстонии и у кого возникли новые вопросы или потребности.
Место первой встречи с Нарвой
Про то, что беженцы выходят из Нарвского погранпункта с чемоданами и оказываются в Нарве на улице зачастую в растерянности, говорили на протяжении последних нескольких месяцев и волонтеры, и сами беженцы. Гражданские объединения оказывают вновь прибывающим всевозможную помощь, однако момент первой встречи с уличной действительностью не был сильно продуманным. Проблемы с пониманием того, как и куда двигаться дальше, могли возникать вечерами и ночами, и Нарва дурно прославилась историями о том, как беженцы ночуют на лавочках или железнодорожном вокзале.
Чтобы обратить внимание властей на упущения по части информирования, нарвские добровольцы и украинское землячество в июле семь дней ставили на газоне у дверей погранпункта свою инфопалатку. Она окончательно убедила чиновников - и теперь на первом этаже административного здания Нарвской горуправы на Петровской площади открылся полноценный инфопункт. Его главным организатором выступил Департамент социального страхования.
- Прибывающие в Эстонию беженцы проделывают изматывающий путь, - комментирует гендиректор департамента Марет Марипуу. - Для нас важно дать приезжающим знать, что они прибыли в государство, где им помогут. Понятно, что не все существенные вопросы сразу приходят в голову, беженцы нуждаются в совете и помощи спустя дни или даже недели после приезда в страну. Мы благодарим волонтеров и город Нарву за помощь, которую они оказывают прибывающим в Эстонию беженцам. Сообща мы делаем вклад в то, чтобы Украина одержала в этой войне победу, - добавила Марипуу.
Новый инфопункт работает на Петровской площади Нарвы, дом 3 пока круглосуточно, в будущем - по потребности.
Два инфопункта рядом
В том же здании в соседнем подъезде расположен другой инфопункт для транзитных беженцев, организованный украинским землячеством. Там днем дежурят добровольцы, включая тех украинцев, кто уже получили помощь от эстонского государства и задержались в Нарве.
Как наблюдают волонтеры, поток прибывающих в Нарву украинских беженцев в разные дни разный - когда больше, когда меньше. Готовность встречать их нужно поддерживать постоянно и круглосуточно. Больше украинцев прибывают, как правило, вечером и ближе к ночи, а перед этим весь день они проводят на ивангородском погранпункте, оформляя разрешение покинуть Россию.
Ожидается, что осенью и к зимним холодам поток беженцев из Украины усилится.