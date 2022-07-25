Рядом с границей в Нарве открылся круглосуточный инфопункт для беженцев

- Прибывающие в Эстонию беженцы проделывают изматывающий путь, - комментирует гендиректор департамента Марет Марипуу. - Для нас важно дать приезжающим знать, что они прибыли в государство, где им помогут. Понятно, что не все существенные вопросы сразу приходят в голову, беженцы нуждаются в совете и помощи спустя дни или даже недели после приезда в страну. Мы благодарим волонтеров и город Нарву за помощь, которую они оказывают прибывающим в Эстонию беженцам. Сообща мы делаем вклад в то, чтобы Украина одержала в этой войне победу, - добавила Марипуу.

Новый инфопункт работает на Петровской площади Нарвы, дом 3 пока круглосуточно, в будущем - по потребности.

Два инфопункта рядом

В том же здании в соседнем подъезде расположен другой инфопункт для транзитных беженцев, организованный украинским землячеством. Там днем дежурят добровольцы, включая тех украинцев, кто уже получили помощь от эстонского государства и задержались в Нарве.

Как наблюдают волонтеры, поток прибывающих в Нарву украинских беженцев в разные дни разный - когда больше, когда меньше. Готовность встречать их нужно поддерживать постоянно и круглосуточно. Больше украинцев прибывают, как правило, вечером и ближе к ночи, а перед этим весь день они проводят на ивангородском погранпункте, оформляя разрешение покинуть Россию.