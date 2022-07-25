В Эстонию прибыли корабли НАТО

"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе, - комментирует заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа. - Подобные визиты способствуют расширению сотрудничества. Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории".