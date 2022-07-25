В Старую гавань Таллинна и порт Мууга 25 июля утром прибыли корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, о чем сообщил новостной портал rus.err.ee. Портал также публикует фотогалерею, сделанную на месте события.
В Эстонию прибыли корабли НАТО
В Эстонию прибыли корабли НАТО
"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе, - комментирует заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа. - Подобные визиты способствуют расширению сотрудничества. Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории".
В Эстонии корабли смогут пополнить свои запасы и приготовиться к выполнению дальнейших задач.
Как поясняет rus.err.ee, Постоянные военно-морские группы НАТО - это оперативные соединения повышенной готовности, способные проводить операции как в мирное, так и военное время.