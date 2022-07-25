На пляжах Эстонии выявлен холерный вибрион

В четырнадцати местах для купания Департамент здоровья выявил холерный вибрион. Эти бактерии нетоксичны, но все же могут быть опасны для людей со слабым иммунитетом и маленьких детей.

Как передает "Актуальная камера", пробы на холерный вибрион ранее брали лишь в портах, но с 2019 года их берут и в общественных местах для купания.

- В те моменты, когда во внешней среде присутствует высокая температура, тогда тоже обнаруживаются и эти нетоксигенные штаммы. Можно сказать, что с 2019 года мы ежегодно получаем из воды позитивные результаты высева этих возбудителей, - пояснила советник Департамента здоровья Ирина Донченко.

По ее словам, различные повреждения вызывает нетоксигенный холерный вибрион в штаммах О1 и О139. Могут возникать гнойничковые заболевания на коже, воспаление среднего уха, часто болеют дети. "Среди зарегистрированных у нас случаев в основном это пострадавшие детки, поэтому, конечно же, если есть какие-то повреждения на коже, то тогда лучше не купаться", - отметила Донченко.

Пока у Департамента здоровья есть данные лишь по поводу двух людей, у которых в результате лабораторного исследования была выявлена эта бактерия.