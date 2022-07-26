ВИДЕО ⟩ Пируэты литовского летчика в Йыхви вызвали восхищение у зрителей

Кайрис заставил зрителей на аэродроме охать, когда повернул сразу, едва оторвавшись от земли, маленький самолет днищем к небу, когда делал в воздухе различные петли, поначалу зависая на месте, а затем штопором срываясь вниз, и проносился боком примерно на пятиметровой высоте перед зрителями. "Браво!" - послышались голоса, когда после десятиминутного полета он предстал перед публикой.