В субботу над аэродромом Йыхви два виртуозных авиапредставления устроил 70-летний литовец Юргис Кайрис, который полвека своей жизни посвятил этому занятию и остался жив благодаря тому, что всегда очень основательно и строго оценивает свои возможности.
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ВИДЕО ⟩ Пируэты литовского летчика в Йыхви вызвали восхищение у зрителей
Пируэты литовского летчика в Йыхви вызвали восхищение у зрителей
Кайрис заставил зрителей на аэродроме охать, когда повернул сразу, едва оторвавшись от земли, маленький самолет днищем к небу, когда делал в воздухе различные петли, поначалу зависая на месте, а затем штопором срываясь вниз, и проносился боком примерно на пятиметровой высоте перед зрителями. "Браво!" - послышались голоса, когда после десятиминутного полета он предстал перед публикой.