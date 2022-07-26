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ВИДЕО ⟩ Пируэты литовского летчика в Йыхви вызвали восхищение у зрителей

Матиас Синимяэ Эрик Гамзеев
Пируэты литовского летчика в Йыхви вызвали восхищение у зрителей
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Юргис Кайрис среди прочего на своем специальном самолете боком пролетел на пятиметровой высоте прямо перед зрителями.
Юргис Кайрис среди прочего на своем специальном самолете боком пролетел на пятиметровой высоте прямо перед зрителями. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В субботу над аэродромом Йыхви два виртуозных авиапредставления устроил 70-летний литовец Юргис Кайрис, который полвека своей жизни посвятил этому занятию и остался жив благодаря тому, что всегда очень основательно и строго оценивает свои возможности.

Кайрис заставил зрителей на аэродроме охать, когда повернул сразу, едва оторвавшись от земли, маленький самолет днищем к небу, когда делал в воздухе различные петли, поначалу зависая на месте, а затем штопором срываясь вниз, и проносился боком примерно на пятиметровой высоте перед зрителями. "Браво!" - послышались голоса, когда после десятиминутного полета он предстал перед публикой.

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