Только что сформированное правительство одной из крупнейших задач определило по возможности быстрый переход на эстоноязычное образование. Записано, что не позже 2030 года школа Эстонии становится эстоноязычной. Это означает, что те дети из русских семей, которые этой осенью пойдут в первый класс, в последнем классе основной школы должны будут обучаться полностью на эстонском языке. Это большая цель, продвижение к которой предшествующие 30 лет шло со скоростью улитки.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для привлечения учителей в школу нужны конкретные стимулы
Многие руководители гимназий и профтехучилищ Ида-Вирумаа признают, что очень большая часть выпускников основных школ не способна обучаться на эстонском языке. Они даже содержания тонюсенькой детской книжки "Jussikese seitse päeva" не способны понять.
Необходима постановка принципиальных целей и сроков, но также важно и составление работоспособного плана действий. Правительственная коалиция поначалу общими словами пообещала принять программу обучения и мотивации и повысить зарплату учителям. Но нужны уже и конкретные стимулы.
Министр образования Тынис Лукас говорит, что учителя, которые сумели бы проделать хорошую работу в русских школах, у нас имеются, но их надо привлечь на ниву просвещения, так как сейчас значительная их часть трудится в других сферах деятельности, где напряжение меньше, а зарплата выше.
В результате этого перехода нельзя допустить ситуацию, где значительная часть молодежи по причине незнания эстонского языка не сможет продолжить образование и они окажутся за бортом общественной жизни. Цель ведь иная: дать молодым людям из русскоязычных семей лучшие перспективы на будущее благодаря знанию эстонского языка.