ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Для привлечения учителей в школу нужны конкретные стимулы

Только что сформированное правительство одной из крупнейших задач определило по возможности быстрый переход на эстоноязычное образование. Записано, что не позже 2030 года школа Эстонии становится эстоноязычной. Это означает, что те дети из русских семей, которые этой осенью пойдут в первый класс, в последнем классе основной школы должны будут обучаться полностью на эстонском языке. Это большая цель, продвижение к которой предшествующие 30 лет шло со скоростью улитки.