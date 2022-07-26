Предпринимательский счет в Эстонии довольно популярен

Предпринимательский счет – отдельный банковский счет, который может открыть физическое лицо, продающее товары или оказывающее услуги. Вносимые на этот счет суммы автоматически облагаются подоходным налогом по ставке 20%. Отдельная отчетность от владельцев предпринимательских счетов не требуется.

Как пишет rus.err.ee, к концу 2020 года в Эстонии было открыто 3470 предпринимательских счетов, а к концу 2021 года их число увеличилось до 6147. Владельцами этих счетов являются 6189 человек, следует из данных Налогово-таможенного департамента. Правда, не все люди используют свой предпринимательский счет.

Активно используются 3997 счетов, какие-то суммы поступают на них как минимум раз в месяц. В общей сложности на предпринимательские счета было переведено 9,3 млн евро, то есть в среднем на один использующийся счет в год поступает 2339 евро.

По словам представителя Налогово-таможенного департамента Айри Лепассар, использование предпринимательских счетов показывает четкую тенденцию роста, как в плане числа пользователей, так и поступлений.

При принятии в Рийгикогу закона о предпринимательских счетах были установлены годовые лимиты. Если поступаемые на счет суммы превышают 25 000 евро в год, то превышающие эту ставку поступления облагаются налогом в размере 40%. В 2021 году годовой лимит превысили 40 владельцев предпринимательских счетов.

Возможность открыть предпринимательский счет пока что предлагает только LHV. Лепассар отметила, что Налогово-таможенный департамент заинтересован в сотрудничестве с другими банками, но конкретных договоренностей еще нет.

Если перечисленная на предпринимательский счет плата превышает 40 000 евро в календарном году, то у физического лица возникает обязанность регистрироваться в коммерческом регистре предпринимателем (FIE, OÜ) и в Налогово-таможенном департаменте обязанным по налогу с оборота. Зарегистрированный предприниматель обязан вести бухгалтерский и налоговый учет.