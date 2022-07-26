На фоне подорожания топлива популярность общественного транспорта превысила допандемийный уровень

"Рост использования общественного транспорта продолжился и во втором квартале этого года", - подтвердил Михкель Мякер, начальник отдела общественного транспорта в транспортном департаменте. "Причины роста разные: с одной стороны, ослабление коронавирусных ограничений, а с другой стороны, определенно играет роль подорожание моторного топлива".

По подсчетам Эстонского транспортного департамента, использование уездных автобусов в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось на 26%, а во втором квартале сравнительный рост составил 36%. Только во втором квартале нынешнего года уездными автобусами воспользовались 5,8 миллиона пассажиров.

Число пассажиров на паромах во втором квартале 2022 года было равно второму кварталу 2019 года, а вот по сравнению с 2021 годом количество пассажиров увеличилось на 9%. По словам Михкеля Мякера, больше всего увеличилась доля пассажиров с льготами для местных жителей. Во втором квартале 2022 года 704506 пассажиров использовали паром, чтобы добраться до острова.