Итоги первого полугодия 2022 года продемонстрировали Эстонскому транспортному департаменту, что общественный транспорт оправился от пандемии коронавируса, и им пользуется больше людей, чем прежде. Речь не только об автобусах, но и паромах и самолетах.
На фоне подорожания топлива популярность общественного транспорта превысила допандемийный уровень
"Рост использования общественного транспорта продолжился и во втором квартале этого года", - подтвердил Михкель Мякер, начальник отдела общественного транспорта в транспортном департаменте. "Причины роста разные: с одной стороны, ослабление коронавирусных ограничений, а с другой стороны, определенно играет роль подорожание моторного топлива".
По подсчетам Эстонского транспортного департамента, использование уездных автобусов в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилось на 26%, а во втором квартале сравнительный рост составил 36%. Только во втором квартале нынешнего года уездными автобусами воспользовались 5,8 миллиона пассажиров.
Число пассажиров на паромах во втором квартале 2022 года было равно второму кварталу 2019 года, а вот по сравнению с 2021 годом количество пассажиров увеличилось на 9%. По словам Михкеля Мякера, больше всего увеличилась доля пассажиров с льготами для местных жителей. Во втором квартале 2022 года 704506 пассажиров использовали паром, чтобы добраться до острова.
Вдобавок, по словам Мякера, все больше и больше людей используют возможность полета на самолете на большие эстонские острова. По сравнению со вторым кварталом 2019 года авиапассажиров в 2022 году больше на 101% и на 51% больше по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Всего было 9852 авиапассажиров.