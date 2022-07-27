Готовится законопроект о создании единого кредитного регистра частных лиц

"Выдавая кредит, кредитор сегодня может не знать, сколько человек уже взял на себя различных финансовых обязательств - это, к сожалению, приводит к получению кредитов, возврат которых превышает финансовые возможности человека. Новая платформа обмена данными станет шагом вперед к единому обмену информацией между кредиторами, чтобы предотвращать такие ситуации", - пояснила министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус, слова которой приводит rus.err.ee .

В Эстонии около 100 различных кредитных организаций, выдающих кредиты частным лицам. Банк или другой кредитор может не знать, сколько у человека финансовых обязательств, когда принимает решение о выдаче кредита. Выписка из банка может показать платежи по существующим кредитам, но люди зачастую имеют несколько банковских счетов, и эта информация не известна кредиторам.