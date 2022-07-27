Компостная куча и ее ограждение загорелись ночью возле частного дома из-за непотушенного гриля.
Пожарным пришлось заняться компостной кучей
Пожарным пришлось заняться компостной кучей
Как сообщил спасательный департамент, 27 июля в 01:03 в деревне Куру Алутагузеской волости в одном дворе загорелись деревянный ящик для компоста и компост. Владелец при помощи садового шланга как мог ограничивал распространение огня.
Как установлено, возгорание началось из-за брошенной и непотушенной жаровни для гриля.
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