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Пожарным пришлось заняться компостной кучей

Северное побережье
Пожарным пришлось заняться компостной кучей
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Тушение ночного возгорания ящика с компостом.
Тушение ночного возгорания ящика с компостом. Фото: Päästeamet

Компостная куча и ее ограждение загорелись ночью возле частного дома из-за непотушенного гриля.

Как сообщил спасательный департамент, 27 июля в 01:03 в деревне Куру Алутагузеской волости в одном дворе загорелись деревянный ящик для компоста и компост. Владелец при помощи садового шланга как мог ограничивал распространение огня.

Как установлено, возгорание началось из-за брошенной и непотушенной жаровни для гриля.

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