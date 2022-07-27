В Кохтла-Ярве больше нет ночных магазинов

На окнах и дверях магазина "Валентин" 25 июля появились объявления о том, что теперь время его работы - с 10.00 до 22.00.

Переступив порог, видим, что количество товаров уменьшилось - почти все полки пусты. "Вы закрываетесь?" - задает вопрос почти каждый покупатель. Продавцы отвечают отрицательно, объясняя, что просто товар еще не завезли.

В последнее время ассортимент товаров здесь очень узкий, да и состояние помещения как внутри, так и снаружи явно требует перемен.

По словам продавцов, торговля тихая, но идет, ведь место удобное - перекресток дорог, можно по пути заскочить, что кохтла-ярвесцы и делают. Спрашивают в основном выпечку, сладости, хуторские яйца.