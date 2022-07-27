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В Кохтла-Ярве больше нет ночных магазинов

Ирина Кивисельг
В Кохтла-Ярве больше нет ночных магазинов
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Магазин "Валентин" сдал позиции - теперь и он закрывается на ночь.
Магазин "Валентин" сдал позиции - теперь и он закрывается на ночь. Фото: Ирина Кивисельг/"Северное побережье"

Легендарный маленький магазин "Валентин" на улице Калеви в Кохтла-Ярве прекратил свою деятельность в виде круглосуточной торговой точки. Несколько десятилетий он был единственным в шахтерском городе магазином, где в любое время суток можно было приобрести товары первой необходимости.

На окнах и дверях магазина "Валентин" 25 июля появились объявления о том, что теперь время его работы - с 10.00 до 22.00.

Переступив порог, видим, что количество товаров уменьшилось - почти все полки пусты. "Вы закрываетесь?" - задает вопрос почти каждый покупатель. Продавцы отвечают отрицательно, объясняя, что просто товар еще не завезли.

В последнее время ассортимент товаров здесь очень узкий, да и состояние помещения как внутри, так и снаружи явно требует перемен.

По словам продавцов, торговля тихая, но идет, ведь место удобное - перекресток дорог, можно по пути заскочить, что кохтла-ярвесцы и делают. Спрашивают в основном выпечку, сладости, хуторские яйца.

Вопросы о том, продержится ли "Валентин" без ночной торговли и какой видят его дальнейшую судьбу хозяева, к сожалению, остались пока без ответа.

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