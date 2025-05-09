В Кохтла-Ярве при пожаре задохнулся человек

В ходе обследования квартиры стало ясно, что пожар начался с дивана. Поскольку все двери и окна в квартире были закрыты, огонь преимущественно потух сам собой в условиях недостатка кислорода. Точные обстоятельства пожара выясняются.

К сожалению, большинство пожаров в квартирах начинаются из-за неосторожного курения. Спасатели напоминают людям, что курение в помещениях крайне опасно. Тлеющий уголь или горячий пепел могут очень быстро воспламенить окружающие горючие материалы, такие как одеяла, мебель, газеты и т. д. Если вы живете в многоквартирном доме, рекомендуется выходить на улицу, чтобы покурить, и находиться на безопасном расстоянии от лестничной клетки и окон соседей. Дома обязательно должен быть правильно установленный и работающий дымовой оповещатель, который рекомендуется проверять не реже одного раза в месяц, нажимая кнопку проверки.