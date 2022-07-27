Раскопки на площади рядом с Нарвской ратушей, которая в настоящее время на капитальной реконструкции, порадовали археологов чередой новых археологических находок, о чем подробно рассказал новостной сайт gazeta.ee.
Раскопка Ратушной площади в Нарве дарит археологам новые находки
Осуществляющий археологический надзор над строительными работами на Ратушной площади археолог Илья Давыдов рассказал для gazeta.ee, что из под земли показались останки средневекового дома, основание памятника российскому императору Петру Великому и даже так называемая зерновая яма.
Вскрытые останки дома - подвал со сводчатым потолком - принадлежат зданию по уже несуществующей в Нарве Хельсинской улице. "Эти фундаменты принадлежат дому номер 13 по улице Хельсинки по довоенной нумерации. Дом стоял на восточной стороне улицы: вот сводчатый ход, заваленный ломаной плитой, с другой стороны мы видим еще один ход", - показывает Давыдов корреспонденту gazeta.ee.
Обнаруженное основание памятника Петру Первому принадлежит монументу, установленному на Ратушной площади Нарвы в 1874 году - к 200-летию со дня рождения первого российского императора. Памятник снесли втихую, как выразился археолог, в 1922 году под предлогом ремонта.
Давыдов обратил внимание на перекличку дат: памятник был сооружен в 1872 году по случаю 200-летнего юбилея Петра Великого, снесен в 1922-м, обнаружен в 2022 году - в год 350-летнего юбилея Петра.
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