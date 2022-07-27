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Нарвский красноармейский танк очень хотят видеть на Хийумаа

Северное побережье
Нарвский красноармейский танк очень хотят видеть на Хийумаа
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Нарвский монумент "Танк Т-34".
Нарвский монумент "Танк Т-34". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Хийумааский военный музей Тахкуна обратился к высшему руководству Нарвы, чтобы приграничный город передал музею памятник "Танк Т-34".

Руководящий военным музеем Тахкуна на Хийумаа Айн Тяхисте прислал ходатайство в Нарвское горсобрание, чтобы то распорядилось переслать имеющийся у Нарвы танк-монумент к ним в музей. У музея, дескать, уже есть небольшой парк монументов, а в перспективе можно создать всеэстонскую экспозицию военных памятников советской эпохи, и для этого территория музея достаточно велика.

Тяхисте напомнил, что с подобным предложением он обращался в Нарвскую горуправу уже 19 июля, но тогда горуправа ответила ему, что не получала задания от городского собрания насчет передачи танка Хийумааскому военному музею. Таким образом выяснилось, что вопрос находится в компетенции депутатов, в связи с чем Тяхисте и обратился теперь к председателю горсобрания.

Тяхисте повторил, что его музей готов покрыть абсолютно все расходы, связанные с транспортировкой монумента.

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