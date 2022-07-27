Нарвский красноармейский танк очень хотят видеть на Хийумаа

Руководящий военным музеем Тахкуна на Хийумаа Айн Тяхисте прислал ходатайство в Нарвское горсобрание, чтобы то распорядилось переслать имеющийся у Нарвы танк-монумент к ним в музей. У музея, дескать, уже есть небольшой парк монументов, а в перспективе можно создать всеэстонскую экспозицию военных памятников советской эпохи, и для этого территория музея достаточно велика.

Тяхисте напомнил, что с подобным предложением он обращался в Нарвскую горуправу уже 19 июля, но тогда горуправа ответила ему, что не получала задания от городского собрания насчет передачи танка Хийумааскому военному музею. Таким образом выяснилось, что вопрос находится в компетенции депутатов, в связи с чем Тяхисте и обратился теперь к председателю горсобрания.