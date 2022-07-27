Министр образования и науки Тынис Лукас 27 июля встретился с руководителями новых нарвских государственных гимназий и мэром Нарвы Катри Райк. По словам Лукаса, он совершил свой первый визит в качестве министра именно в Нарву, поскольку здесь выявляются детали, которые необходимо учесть при готовящемся переходе на эстоноязычное образование. Мэр Нарвы ждет предложений на сей счет от подчиненных ей школьных директоров.
Минобразования считает Нарву ключевым регионом для перевода всего образования на эстонский язык
"Государство одновременно создает здесь две государственные гимназии, и мы уже видим, что это привело к серьезным изменениям в нарвской школьной сети, в качестве образования и в готовности перейти на эстоноязычное обучение во всех учебных заведениях, - прокомментировал министр образования и науки Тынис Лукас после своего визита в Нарву.
Мэр Нарвы Катри Райк признала с сожалением, что на сегодняшний день уровень владения эстонским языком у более половины местных учителей не соответствует требованиям: "Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на обучение на эстонском языке с 2024 года".
- К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода на эстонский язык обучения, - добавила Райк, заверив, что Нарва внесет свой вклад в подготовку.
Помимо общего образования на эстонском языке, Катри Райк считает важным направлением деятельности образование по интересам тоже на эстонском языке.
Как сообщили в Министерстве образования и науки, министр Лукас также встретился с руководителями Нарвской Эстонской государственной гимназии и Нарвской госгимназии, здания которых пока еще строятся.
Директор Нарвской госгимназии Тейви Габриэль подчеркнула важность создания единой эстонской школы и качественного образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы обучение в гимназиях предлагало богатый выбор возможностей, а также было интересным и вдохновляющим для каждого ученика.
По словам руководителя Нарвской Эстонской госгимназии Ирене Кяосаар, их новая школа будет ориентирована на ученика и открытую школьную культуру.
Напомним, осенью 2023 года в Нарве откроются две государственные гимназии, в которых будут обучаться в общей сложности свыше 700 учеников.
По данным Минобразования, в последние годы число учащихся на русском языке в Ида-Вирумаа сокращается и наблюдается переход к языковому погружению. Увеличилось и число учеников, обучающихся на эстонском языке. Конкретно в Нарве 63% учащихся общеобразовательных школ обучаются на русском языке, 21% - по методу языкового погружения и 16% - на эстонском.