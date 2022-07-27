Минобразования считает Нарву ключевым регионом для перевода всего образования на эстонский язык

"Государство одновременно создает здесь две государственные гимназии, и мы уже видим, что это привело к серьезным изменениям в нарвской школьной сети, в качестве образования и в готовности перейти на эстоноязычное обучение во всех учебных заведениях, - прокомментировал министр образования и науки Тынис Лукас после своего визита в Нарву.

Мэр Нарвы Катри Райк признала с сожалением, что на сегодняшний день уровень владения эстонским языком у более половины местных учителей не соответствует требованиям: "Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на обучение на эстонском языке с 2024 года".

- К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода на эстонский язык обучения, - добавила Райк, заверив, что Нарва внесет свой вклад в подготовку.

Помимо общего образования на эстонском языке, Катри Райк считает важным направлением деятельности образование по интересам тоже на эстонском языке.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, министр Лукас также встретился с руководителями Нарвской Эстонской государственной гимназии и Нарвской госгимназии, здания которых пока еще строятся.

Директор Нарвской госгимназии Тейви Габриэль подчеркнула важность создания единой эстонской школы и качественного образования на эстонском языке в Ида-Вирумаа. По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы обучение в гимназиях предлагало богатый выбор возможностей, а также было интересным и вдохновляющим для каждого ученика.

По словам руководителя Нарвской Эстонской госгимназии Ирене Кяосаар, их новая школа будет ориентирована на ученика и открытую школьную культуру.

Напомним, осенью 2023 года в Нарве откроются две государственные гимназии, в которых будут обучаться в общей сложности свыше 700 учеников.