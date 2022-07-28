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ОДИН ВОПРОС ⟩ Должно ли государство перенести красноармейский танк-монумент в Нарве?

Северное побережье
Должно ли государство перенести красноармейский танк-монумент в Нарве?
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Рийна Солман, министр государственного управления
Рийна Солман, министр государственного управления Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Эстонская общественность все активнее призывает к демонтажу расположенного в Сийвертси под Нарвой мемориального танка с пятиконечной звездой. В то же время некоторые нарвитяне собирают подписи с требованием оставить его на месте.

Рийна СОЛМАН, министр государственного управления, "Отечество":

- Каждый памятник несет в себе посыл. И если этот посыл направлен против эстонского государства, то в любом случае перенос оправдан.

Если бы не война России в Украине, вопрос о "красных" памятниках, наверное, не встал бы сейчас так остро и болезненно. Жестокое нападение России на Украину вскрыло старые раны эстонского народа и заставило нас обратить внимание на "красные" памятники вокруг нас. Знакам, прославляющим агрессию и советскую оккупацию, не место в публичном пространстве Эстонии.

Государству, конечно, разумно прийти к соглашению с местными жителями о том, как сделать так, чтобы танка там больше не было (так, как многие другие местные самоуправления уже обратились к государству и в сотрудничестве занимаются переносом могилы/памятника). Сейчас за перенос монументов отвечает Государственная канцелярия, а за перезахоронение останков воинов - Министерство обороны.

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