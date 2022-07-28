ОДИН ВОПРОС ⟩ Должно ли государство перенести красноармейский танк-монумент в Нарве?

Рийна СОЛМАН, министр государственного управления, "Отечество":

- Каждый памятник несет в себе посыл. И если этот посыл направлен против эстонского государства, то в любом случае перенос оправдан.

Если бы не война России в Украине, вопрос о "красных" памятниках, наверное, не встал бы сейчас так остро и болезненно. Жестокое нападение России на Украину вскрыло старые раны эстонского народа и заставило нас обратить внимание на "красные" памятники вокруг нас. Знакам, прославляющим агрессию и советскую оккупацию, не место в публичном пространстве Эстонии.