Эстонская общественность все активнее призывает к демонтажу расположенного в Сийвертси под Нарвой мемориального танка с пятиконечной звездой. В то же время некоторые нарвитяне собирают подписи с требованием оставить его на месте.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Должно ли государство перенести красноармейский танк-монумент в Нарве?
Рийна СОЛМАН, министр государственного управления, "Отечество":
- Каждый памятник несет в себе посыл. И если этот посыл направлен против эстонского государства, то в любом случае перенос оправдан.
Если бы не война России в Украине, вопрос о "красных" памятниках, наверное, не встал бы сейчас так остро и болезненно. Жестокое нападение России на Украину вскрыло старые раны эстонского народа и заставило нас обратить внимание на "красные" памятники вокруг нас. Знакам, прославляющим агрессию и советскую оккупацию, не место в публичном пространстве Эстонии.
Государству, конечно, разумно прийти к соглашению с местными жителями о том, как сделать так, чтобы танка там больше не было (так, как многие другие местные самоуправления уже обратились к государству и в сотрудничестве занимаются переносом могилы/памятника). Сейчас за перенос монументов отвечает Государственная канцелярия, а за перезахоронение останков воинов - Министерство обороны.