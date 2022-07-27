СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ванны

Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры и помогли женщине выбраться из ванны.

Велосипедист попал в больницу

Во вторник на улице Пушкина на участке с ограниченной видимостью столкнулись 57-летний мужчина, ехавший на велосипеде, и 16-летний молодой человек на электросамокате.

Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.

Загорелся автомобиль

В расположенной неподалеку от Нарвы деревне Аувере во вторник около пяти вечера загорелся автомобиль "Ауди".

Спасатели потушили стоявший на обочине автомобиль и очистили дорогу от расплавившихся пластиковых деталей. Люди не пострадали.