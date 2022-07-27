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СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ванны

25-26 июля 2022 г.
Северное побережье
Спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ванны
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник днем в Силламяэ помощь спасателей потребовалась 86-летней женщине, которая дома принимала ванну и не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры и помогли женщине выбраться из ванны. 

Велосипедист попал в больницу

Во вторник на улице Пушкина на участке с ограниченной видимостью столкнулись 57-летний мужчина, ехавший на велосипеде, и 16-летний молодой человек на электросамокате.

Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу. 

Загорелся автомобиль

В расположенной неподалеку от Нарвы деревне Аувере во вторник около пяти вечера загорелся автомобиль "Ауди".

Спасатели потушили стоявший на обочине автомобиль и очистили дорогу от расплавившихся пластиковых деталей. Люди не пострадали.

По первоначальным данным, возгорание произошло из-за неисправности в электросистеме.

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