В понедельник днем в Силламяэ помощь спасателей потребовалась 86-летней женщине, которая дома принимала ванну и не могла самостоятельно выбраться.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ванны
25-26 июля 2022 г.
Спасатели помогли пожилой женщине выбраться из ванны
Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры и помогли женщине выбраться из ванны.
Велосипедист попал в больницу
Во вторник на улице Пушкина на участке с ограниченной видимостью столкнулись 57-летний мужчина, ехавший на велосипеде, и 16-летний молодой человек на электросамокате.
Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу.
Загорелся автомобиль
В расположенной неподалеку от Нарвы деревне Аувере во вторник около пяти вечера загорелся автомобиль "Ауди".
Спасатели потушили стоявший на обочине автомобиль и очистили дорогу от расплавившихся пластиковых деталей. Люди не пострадали.
По первоначальным данным, возгорание произошло из-за неисправности в электросистеме.