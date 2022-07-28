Центр управления государственными лесами (RMK) отмечает День природы Эстонии в середине августа более чем 30 походами, чтобы ознакомить интересующихся с красивыми местами и природными достопримечательностями. В Ида-Вирумаа своего открытия ждут селисооское озеро Суурлаугас и Оруский парк.
Для подписчиков
RMK приглашает на Селисоо и в Оруский парк в однодневный поход на природу
RMK приглашает на Селисоо и в Оруский парк в однодневный поход на природу
16 августа селисооский поход приведет участников на берег озера Суурлаугас, где будет обсуждаться восстановление болот. Обсудят повышение уровня воды селисооского Суурлаугас, закрытие канав по краям болота, а также ожидания и надежды, сопровождающие восстановительные работы. Суурлаугас наполняется водой? Насколько длинные плотины нужно строить, чтобы поднять уровень воды в озере?