RMK приглашает на Селисоо и в Оруский парк в однодневный поход на природу

На Селисоо можно и ягоды собирать, и просто любоваться природой.

Центр управления государственными лесами (RMK) отмечает День природы Эстонии в середине августа более чем 30 походами, чтобы ознакомить интересующихся с красивыми местами и природными достопримечательностями. В Ида-Вирумаа своего открытия ждут селисооское озеро Суурлаугас и Оруский парк.