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RMK приглашает на Селисоо и в Оруский парк в однодневный поход на природу

Кюлли Крийс
, журналист
RMK приглашает на Селисоо и в Оруский парк в однодневный поход на природу
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На Селисоо можно и ягоды собирать, и просто любоваться природой.
На Селисоо можно и ягоды собирать, и просто любоваться природой. Фото: Triin Rait

Центр управления государственными лесами (RMK) отмечает День природы Эстонии в середине августа более чем 30 походами, чтобы ознакомить интересующихся с красивыми местами и природными достопримечательностями. В Ида-Вирумаа своего открытия ждут селисооское озеро Суурлаугас и Оруский парк.

16 августа селисооский поход приведет участников на берег озера Суурлаугас, где будет обсуждаться восстановление болот. Обсудят повышение уровня воды селисооского Суурлаугас, закрытие канав по краям болота, а также ожидания и надежды, сопровождающие восстановительные работы. Суурлаугас наполняется водой? Насколько длинные плотины нужно строить, чтобы поднять уровень воды в озере?

Во время путешествия участники будут двигаться по природной тропе Селисоо, следует надеть удобную обувь и одежду по погоде. Поход продлится с 11.00 до 16.00.

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