В Йыхви появятся три новые автозаправки с сервисной станцией

"Olerex" и "Alexela" переоборудуют автоматические АЗС в сервисные станции, "Terminal Oil" строит совершенно новую АЗС. Кроме того, в Йыхви работают три станции "Circle K". Хотя высокие цены на топливо также привели к сокращению потребления, продавцы топлива не боятся вкладывать деньги в новые станции в Йыхви, где, как и в большинстве других уездных центров Эстонии, население уменьшается с каждым годом.