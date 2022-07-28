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В Йыхви появятся три новые автозаправки с сервисной станцией

Матиас Синимяэ
В Йыхви появятся три новые автозаправки с сервисной станцией
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В меню АЗС "Terminal", которая откроется осенью, можно будет выбрать как фастфуд, так и блюда дня.
В меню АЗС "Terminal", которая откроется осенью, можно будет выбрать как фастфуд, так и блюда дня. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви с населением 10 тысяч человек, где уже много лет не строилось новых заправок с сервисной станцией, во второй половине этого года их появится сразу три.

"Olerex" и "Alexela" переоборудуют автоматические АЗС в сервисные станции, "Terminal Oil" строит совершенно новую АЗС. Кроме того, в Йыхви работают три станции "Circle K". Хотя высокие цены на топливо также привели к сокращению потребления, продавцы топлива не боятся вкладывать деньги в новые станции в Йыхви, где, как и в большинстве других уездных центров Эстонии, население уменьшается с каждым годом.

У "Alexela" уже готово

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