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На ярмарке в деревне Атсалама будут открыты именные скамейки инициаторам развития местной жизни

Эрик Гамзеев
, журналист
На ярмарке в деревне Атсалама будут открыты именные скамейки инициаторам развития местной жизни
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Ярмарка состоится на месте бывшего клуба Атсалама, где несколько лет назад была создана зона отдыха волости Алутагузе.
Ярмарка состоится на месте бывшего клуба Атсалама, где несколько лет назад была создана зона отдыха волости Алутагузе. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В воскресенье, 31 июля, на ярмарке в деревне Атсалама будут торжественно открыты две скамьи инициаторам развития местной жизни.

Одна скамейка установлена в честь Эге Роозимяги, вдохновителя культурной жизни в Атсалама и Пагари, а вторая - в честь Хельги и Яана Сурва, которые создали смешанный хор Атсалама и были активными участниками местной жизни.

Ярмарка второй год подряд будет проходить в зоне отдыха, созданной несколько лет назад на месте бывшего клуба деревни Атсалама.

Одна из организаторов ярмарки Эне Раудар сказала, что в этот же день откроется велопешеходная дорожка, которая пролегает вдоль шоссе Йыхви - Тарту от деревни Йыэтагузе до Колтсина и проходит через Пагари и Атсалама. Именные скамейки расположены рядом с дорожкой.

На проходящей второй год подряд ярмарке в деревне Атсалама будет продаваться в основном продукция, изготовленная и выращенная местными жителями. Открыто будет и блинное кафе.

В воскресенье с 10.00 до 14.00 на ярмарке будут выступать алутагузеские певцы, музыканты и танцоры.

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