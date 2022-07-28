На ярмарке в деревне Атсалама будут открыты именные скамейки инициаторам развития местной жизни

Одна скамейка установлена в честь Эге Роозимяги, вдохновителя культурной жизни в Атсалама и Пагари, а вторая - в честь Хельги и Яана Сурва, которые создали смешанный хор Атсалама и были активными участниками местной жизни.

Ярмарка второй год подряд будет проходить в зоне отдыха, созданной несколько лет назад на месте бывшего клуба деревни Атсалама.

Одна из организаторов ярмарки Эне Раудар сказала, что в этот же день откроется велопешеходная дорожка, которая пролегает вдоль шоссе Йыхви - Тарту от деревни Йыэтагузе до Колтсина и проходит через Пагари и Атсалама. Именные скамейки расположены рядом с дорожкой.

На проходящей второй год подряд ярмарке в деревне Атсалама будет продаваться в основном продукция, изготовленная и выращенная местными жителями. Открыто будет и блинное кафе.