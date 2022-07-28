Рэп, стихи, шутки и волшебные Белые клоунессы - все это поздним вечером в Нарве

Кабаре - редкий формат традиционного театра, и артисты напоминают, что означает это слово: это когда ведущий представляет различные номера, исполняя куплеты и заполняя паузы между ними. Знаменитый Белый клоун на этот вечер превратится в шлягермейстера Стасика, который будет ворожить и кудесить... Рэп, поэзия, разговоры "за жизнь" и, безусловно, юмор - все это прозвучит между номерами и репризами театра "Giraffe Royal". Волшебные Белые клоунессы Кэт и Лариса представят пластическую драму и танец, клоунаду и пантомиму - все в атмосфере декаданса и таинственности...

Станислав Варкки давно пишет стихи и был одним из первых рэперов в бывшем СССР. На представлении в пятницу зрители смогут еще раз убедиться в многогранности его талантов. С "Поэтическим кабаре" нарвитяне выступали в Таллинне и разных странах, но артисты уверяют, что одинаковых спектаклей у них не бывает - созданное за долгую историю творческого пути позволяет импровизировать в соответствии с местом и публикой, где выступают. Поэтому и на этот раз все будет необычно и ново.

Менеджер "Vaba Lava" Рене Абрамсон рад, что у них есть возможность снова подарить необычные впечатления нарвитянам и гостям города.

- "Королевский жираф" выступал у нас в прошлом году во дворе, в рамках фестиваля Свободы, - сказал он. - Планировали и другие представления, но ковидные ограничения помешали. Рад, что договорились о том, что спектакль будет бесплатным для зрителей. Стас, Лариса и Анна - профессионалы высокого уровня, многого добились на своем творческом пути, живут в нашем городе, и хочется, чтобы люди знали "своих" как можно лучше.