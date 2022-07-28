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Юные ида-вируские прыгуны отправятся на чемпионат мира в тропическую Колумбию

Эрик Гамзеев
, журналист
Юные ида-вируские прыгуны отправятся на чемпионат мира в тропическую Колумбию
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Виктор Морозов примет участие в чемпионате мира среди юниоров в тройном прыжке, Анна Паненко - в длину и тройном прыжке.
Виктор Морозов примет участие в чемпионате мира среди юниоров в тройном прыжке, Анна Паненко - в длину и тройном прыжке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Виктор Морозов и Анна Паненко, юные прыгуны из Ида-Вирумаа, в составе сборной Эстонии полетят в Колумбию на начинающийся в понедельник чемпионат мира среди юниоров до 20 лет.

Их тренер Александр Хворых из кохтла-ярвеского клуба "Атлетика" сказал, что успех в этих титульных соревнованиях во многом зависит от способности адаптироваться. Соревнования проходят недалеко от экватора у побережья Тихого океана в городе Кали с населением более двух миллионов человек и расположенном на тысячеметровой высоте.

По словам Хворыха, стартующий в пятницу рейс продлится 15 часов. "Придется быстро привыкать и к разнице во времени, и к климату", - сказал тренер, который также летит в Южную Америку.

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