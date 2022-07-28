Виктор Морозов и Анна Паненко, юные прыгуны из Ида-Вирумаа, в составе сборной Эстонии полетят в Колумбию на начинающийся в понедельник чемпионат мира среди юниоров до 20 лет.
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Юные ида-вируские прыгуны отправятся на чемпионат мира в тропическую Колумбию
Юные ида-вируские прыгуны отправятся на чемпионат мира в тропическую Колумбию
Их тренер Александр Хворых из кохтла-ярвеского клуба "Атлетика" сказал, что успех в этих титульных соревнованиях во многом зависит от способности адаптироваться. Соревнования проходят недалеко от экватора у побережья Тихого океана в городе Кали с населением более двух миллионов человек и расположенном на тысячеметровой высоте.