Юные ида-вируские прыгуны отправятся на чемпионат мира в тропическую Колумбию

Их тренер Александр Хворых из кохтла-ярвеского клуба "Атлетика" сказал, что успех в этих титульных соревнованиях во многом зависит от способности адаптироваться. Соревнования проходят недалеко от экватора у побережья Тихого океана в городе Кали с населением более двух миллионов человек и расположенном на тысячеметровой высоте.