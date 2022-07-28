Хуторской магазин в Люганузе закрывается

Закрытие магазина обусловлено экономической ситуацией, сказал арендовавший в марте этого года магазин и кулинарный цех Танель Сиру, глава фирмы "Aed&Vili". Цена на электричество и все прочие цены растут постоянно, покупательная способность снижается. По словам Сиру, доселе цены на продукты они удерживали большими усилиями, но до бесконечности так продолжаться не может.