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Хуторской магазин в Люганузе закрывается

Кюлли Крийс
, журналист
Хуторской магазин в Люганузе закрывается
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"Магазин в поселке Люганузе завершает свою деятельность. В пятницу, 29.07.2022, мы открыты в последний раз", - гласит объявление на дверях магазина.
"Магазин в поселке Люганузе завершает свою деятельность. В пятницу, 29.07.2022, мы открыты в последний раз", - гласит объявление на дверях магазина. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Почти семь лет проработавший в Люганузе магазин в пятницу прекращает свою деятельность. Кулинарный цех в сокращенном объеме работу продолжит.

Закрытие магазина обусловлено экономической ситуацией, сказал арендовавший в марте этого года магазин и кулинарный цех Танель Сиру, глава фирмы "Aed&Vili". Цена на электричество и все прочие цены растут постоянно, покупательная способность снижается. По словам Сиру, доселе цены на продукты они удерживали большими усилиями, но до бесконечности так продолжаться не может.

Начало было многообещающим

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