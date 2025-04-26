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По соседству с деревней Оонурме опять планируют установить ветряки

Для проживающих среди лесов людей и двух ветряков может оказаться слишком много.
Для проживающих среди лесов людей и двух ветряков может оказаться слишком много. Фото: RMK

Вместо нескольких десятков ветряков, о которых говорили несколько лет назад, на этот раз разговор идет только о двух; община пока ждет и смотрит.

Четыре года назад АО "Sunly" начало планировать ветропарк в районе Тудулинна Алутагузеской волости. Из первоначально выбранных восьми возможных участков после исследований и предложений отложены в сторону были семь. Один из них - вблизи деревни Оонурме - оказался отложен из-за противостояния местной общины. Деревенское общество объяснило свое противостояние в длинном письме, которое согласились учесть как волость, так и развивающий ветропарк.

Теперь ТОО "VKG Wind" хочет установить в том же районе два ветряка высотой до 270 метров.

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