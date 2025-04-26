По соседству с деревней Оонурме опять планируют установить ветряки

Четыре года назад АО "Sunly" начало планировать ветропарк в районе Тудулинна Алутагузеской волости. Из первоначально выбранных восьми возможных участков после исследований и предложений отложены в сторону были семь. Один из них - вблизи деревни Оонурме - оказался отложен из-за противостояния местной общины. Деревенское общество объяснило свое противостояние в длинном письме, которое согласились учесть как волость, так и развивающий ветропарк.