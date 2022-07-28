Марко Померанц: Дрова для нового правительства

Как человек, который был в политике, подтверждаю, что ничего страшного не произошло. Ситуация обычная. Порой случается, что правительства нужны на короткий срок, и также нет ничего необычного в том, чтобы за три года увидеть на одной и той же должности пять разных министров.

Министерские чиновники к этому хорошо подготовлены, и адаптационные папки министров в лучших традициях цикличной экономики используются повторно. То, что увольняют и компетентных министров, - обычное дело в жизни. Это в руках председателя партии, а какие обстоятельства он учитывает, непостижимо. По крайней мере для меня.

Логику некоторых ходов можно угадать, но случиться может и нечто просто необъяснимое. Руководство партией похоже на хороший секс. Это комплекс мер, а не однобокая деятельность. И эта деятельность должна приносить удовлетворение, иначе никто не стал бы этим заниматься.

Я бы не стал ни одного кандидата в министры заранее втаптывать в грязь, потому что время покажет, уйдут ли они достойно, недостойно или незаметно. Небольшое мыслительное упражнение: назовите пять последних министров предпринимательства и информационных технологий без поиска в "Google"! Неужели не помните? Конечно нет. Если не считать Марти Куузика с его однодневной карьерой, и то потому, что в его случае пресса использует титул экс-министра по поводу и без повода.