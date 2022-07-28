Всё как всегда. Хуже правительства еще никогда не видели. Это наказание для эстонского народа, скамейки есть, но они пусты. Предатели. Это не демократия. Я звучу как Мартин Хельме, Кристина Каллас или Юри Ратас.
Марко Померанц: Дрова для нового правительства
Как человек, который был в политике, подтверждаю, что ничего страшного не произошло. Ситуация обычная. Порой случается, что правительства нужны на короткий срок, и также нет ничего необычного в том, чтобы за три года увидеть на одной и той же должности пять разных министров.
Министерские чиновники к этому хорошо подготовлены, и адаптационные папки министров в лучших традициях цикличной экономики используются повторно. То, что увольняют и компетентных министров, - обычное дело в жизни. Это в руках председателя партии, а какие обстоятельства он учитывает, непостижимо. По крайней мере для меня.
Логику некоторых ходов можно угадать, но случиться может и нечто просто необъяснимое. Руководство партией похоже на хороший секс. Это комплекс мер, а не однобокая деятельность. И эта деятельность должна приносить удовлетворение, иначе никто не стал бы этим заниматься.
Я бы не стал ни одного кандидата в министры заранее втаптывать в грязь, потому что время покажет, уйдут ли они достойно, недостойно или незаметно. Небольшое мыслительное упражнение: назовите пять последних министров предпринимательства и информационных технологий без поиска в "Google"! Неужели не помните? Конечно нет. Если не считать Марти Куузика с его однодневной карьерой, и то потому, что в его случае пресса использует титул экс-министра по поводу и без повода.
Фактом является то, что какие бы министры ни попали в новостные колонки в будущем, перед их именами будет стоять титул "бывший министр". Если нынешний министр через двадцать лет пукнет утром под крыжовенным кустом в домашнем саду и кто-нибудь это услышит, то напишут: "Экс-министр пукнул".
"Руководство партией похоже на хороший секс. Это комплекс мер, а не однобокая деятельность".
Марко Померанц, предприниматель и бывший политик, "Отечество"
Начинающим министрам есть где найти слова наставления. Я уверен, что мой министерский учебник "Minu ministeeriumid" ("Мои министерства") будет полезным еще долгие годы. Я смотрю на следующие выборы в Рийгикогу как на критерий их успеха. Смогут ли они за семь месяцев стать вхожими в Рийгикогу или нет? Конечно, у всей компании есть еще дополнительная задача - избавиться от имиджа "кофемашины и напитков в машину".
Я не уверен, что авторы коалиционного соглашения получили бы работу в сфере создания текстов в какой-нибудь пиар-компании. Возьмем, например, такое место: "...мы поддерживаем дипломатические тенденции, которые повышают конкурентоспособность Эстонии и обогащают нашу культурную жизнь".
Или сколько хлеба принесет на обеденный стол обещание "В стратегии госбюджета, которая будет составлена осенью, будем сообща искать решения по повышению заработной платы работникам публичного сектора, в приоритете - зарплаты учителей, работников культурной и социальной сфер и работников внутренней безопасности"? Не умаляя значимости исполнителей перечисленных работ, я думаю, что такой подход не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Государственные служащие, как правило, перегружены работой, им мало платят, они сталкиваются с профессиональным выгоранием, измотаны собраниями, и это плохо сказывается на наших публичных услугах.
Обещают повысить гибкость правительства и государственных учреждений в борьбе с кризисами и разработать современный план антикризисного управления. Здесь у меня загорелся красный свет. Нам повторяют каждый день, что у нас энергетический кризис, кризис безопасности и кризис здравоохранения, и я понял, что нас будут проводить сквозь эти кризисы с помощью каких-то старомодных негибких планов антикризисного управления. О ужас! Подумайте, какая информация здесь кроется для наших врагов - никаких современных планов у них там нет. А пресса и вовсе сосредоточилась на теме разрешений на оружие шестисот граждан России.
Но подбросим еще дров. Касательно энергетики в коалиционном соглашении сказано: "Исключим фантомные подключения. Ходатайствующий о подключении к сети должен либо взять гарантию реализации (performance guarantee), либо срок действия запросов на подключение будет изменен на ограниченный по времени". Согласен, давно пора переходить на эстоноязычное образование, причем не только в детском саду и первом и четвертом классах, а еще и в эстонском правительстве.
Больше подбрасывать дров не буду, а окна вообще надо бы заклеить, как предлагала предыдущий министр юстиции. Она ведь человек хозяйственный и понимает бессмысленность сжигания денег. Я также знаю ответ, почему рождаются такие коалиционные соглашения.
Во-первых, так ведь всегда было. Во-вторых, на троих часами согласовывают какое-нибудь предложение, и хотя получается оно, возможно, бестолковым, но оно согласовано, и готовности получить хороший и читабельный результат уже и не возникает. Да и нет времени.
В общем, это коалиционное соглашение похоже на танцевальное шоу многолетней давности, где член жюри Антс Таэль говорил об ошибках, допущенных всеми танцорами, а в конце сказал: "В общем, вы хорошо танцевали". Во всяком случае, новоиспеченные министры прибывают в министерство, получают цветы и вместе с канцлерами начинают придумывать, как теперь выполнять это соглашение. Стандартная процедура.
Способность новых кандидатов в министры остаться в политике является по сути единственным критерием, что также дает оценку выбору председателей партий. Совершенно бессмысленно вводить в правительство так называемых специалистов, если толку от них в политическом смысле не будет. Конечно, также интересно будет посмотреть, как бывший профсоюзный лидер сядет за стол на стороне правительства во время переговоров о зарплате работников здравоохранения и скажет профсоюзам: "Ешьте сено, денег нет!". Наверняка скажет все же намного красивее.
Если Юри Ратас сказал в одном интервью, что не читал коалиционное соглашение, то я по крайней мере читал. Юри Ратасу и не нужно читать, потому что его этот договор не касается. Конечно, можно спросить, как это касается меня. Действительно, лишь немного.
Мне как гражданину даны, правда, разные надежды на возможность пережить зиму, но я пытался отыскать в этом соглашении, какие игральные карты у эстонских предпринимателей для преодоления зимы. Выяснилось, что если вашему предприятию дрова не нужны, то и искать в этом договоре нечего. А именно, в этом соглашении мы можем прочитать: "При заключении долгосрочных контрактов в случае продажи древесины из государственного леса мы отдаем предпочтение производителям, которые в Эстонии придают древесине более высокую добавленную стоимость, и предприятиям централизованного теплоснабжения". На многих предприятиях, например, древесина и вовсе не нужна, ни для придания более низкой, ни для получения более высокой добавленной стоимости.
Повышения налогов вроде бы не должно быть. Так говорят. Это будет подспорьем.