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После долгого невезения "Транс" одержал долгожданную победу и усилил свои ряды

Эрик Гамзеев
, журналист
После долгого невезения "Транс" одержал долгожданную победу и усилил свои ряды
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Джем Фелек по крайней мере до конца нынешнего сезона играет за нарвский "Транс".
Джем Фелек по крайней мере до конца нынешнего сезона играет за нарвский "Транс". Фото: Narva Trans

Нарвский "Транс" в чемпионате Эстонии преодолел полосу неудач, подтверждением чего служит победа в последнем туре со счетом 2:1 над ныммеским "Калью" - над клубом, входящим в первую тройку первенства.

"Транс" в начале второго тайма повел в счете, когда Иван Демидов протолкнул с нескольких метров мяч в ворота, получив точную передачу с фланга от Арсения Ковальчука. "Калью" сравнял счет, но на второй дополнительной минуте Вадим Михайлов забил красивый победный гол, когда на линии штрафной площадки он обошел защитников "Калью" и забил мяч в сетку ворот. Набрав 21 очко, "Транс" в таблице первенства занимает шестое место. От находящегося впереди "Курессааре" его отделяют семь очков.

На этой неделе "Транс" свой состав усилил 26-летним атакующим полузащитником Джемом Фелеком. Футболист с пестрой биографией родился в Германии, но выступал в составе молодежных сборных как Турции, так и Азербайджана. Взрослым он выступал в клубах высшей лиги в Турции, Финляндии и Кипра, а в 2018 году - в таллиннской "Левадии", где он в 16 играх забил пять голов. В последние годы он играл в составе трех клубов низших лиг в Германии, из которых наиболее известен клуб "Дармштадт".

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