Нарвский "Транс" в чемпионате Эстонии преодолел полосу неудач, подтверждением чего служит победа в последнем туре со счетом 2:1 над ныммеским "Калью" - над клубом, входящим в первую тройку первенства.
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После долгого невезения "Транс" одержал долгожданную победу и усилил свои ряды
После долгого невезения "Транс" одержал долгожданную победу и усилил свои ряды
"Транс" в начале второго тайма повел в счете, когда Иван Демидов протолкнул с нескольких метров мяч в ворота, получив точную передачу с фланга от Арсения Ковальчука. "Калью" сравнял счет, но на второй дополнительной минуте Вадим Михайлов забил красивый победный гол, когда на линии штрафной площадки он обошел защитников "Калью" и забил мяч в сетку ворот. Набрав 21 очко, "Транс" в таблице первенства занимает шестое место. От находящегося впереди "Курессааре" его отделяют семь очков.