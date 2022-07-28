Ренно Нурмела, купивший в апреле козью ферму Конью у Мартина Репинского, поджидал неприятный сюрприз, когда в июле Земельный департамент расторг договоры на 34 участка арендованной земли из-за неоплаченных счетов.
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Мартин Репинский скрыл долги по аренде при продаже козьей фермы Конью
Мартин Репинский скрыл долги по аренде при продаже козьей фермы Конью
Согласно договору, заключенному с козьей фермой Конью, предприятие должно было заплатить за арендованные земли 16629 евро не позднее 1 апреля.