Мартин Репинский скрыл долги по аренде при продаже козьей фермы Конью

Согласно договору, заключенному с козьей фермой Конью, предприятие должно было заплатить за арендованные земли 16629 евро не позднее 1 апреля.

Через пять дней после истечения крайнего срока тогдашний владелец, Мартин Репинский, обратился в Земельный департамент с просьбой о продлении срока оплаты до августа, сославшись на стремительно растущие цены и необходимость проведения весенних работ в любом случае.