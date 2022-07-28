Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Мартин Репинский скрыл долги по аренде при продаже козьей фермы Конью

Кюлли Крийс
, журналист
Мартин Репинский скрыл долги по аренде при продаже козьей фермы Конью
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мартин Репинский, десять лет назад прославившийся разведением коз, продал ферму и поставил точку в своем бизнесе в Ида-Вирумаа.
Мартин Репинский, десять лет назад прославившийся разведением коз, продал ферму и поставил точку в своем бизнесе в Ида-Вирумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ренно Нурмела, купивший в апреле козью ферму Конью у Мартина Репинского, поджидал неприятный сюрприз, когда в июле Земельный департамент расторг договоры на 34 участка арендованной земли из-за неоплаченных счетов.

Согласно договору, заключенному с козьей фермой Конью, предприятие должно было заплатить за арендованные земли 16629 евро не позднее 1 апреля.

Через пять дней после истечения крайнего срока тогдашний владелец, Мартин Репинский, обратился в Земельный департамент с просьбой о продлении срока оплаты до августа, сославшись на стремительно растущие цены и необходимость проведения весенних работ в любом случае.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх