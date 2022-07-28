ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда памятник вовсе не памятник

У этого объекта никогда не было никакой связи с сохранением памяти о погибших на войне, танк стал прежде всего символом агрессии и угрозы. После развязанной в феврале нынешнего года кровавой войны России в Украине, которая, по сути, велась с 2014 года, зловещий смысл монумента многократно усилился. Особенно если учесть, что Кремль оправдывает бойню в соседнем государстве, уничтожение городов и сел разного рода идеологизированными вопросами истории, которые подаются так, как требуется на данный момент. Путин и его окружение сами все сделали для того, чтобы отношение к России и ее памятникам в соседних государствах стало отрицательным.

Монументы Красной армии, находящиеся в других странах, стали своеобразным оружием воздействия властей России на настроения людей. Если в мирное время к ним можно было относиться равнодушно, то теперь, когда Россия ведет жестокую войну в Украине и угрожает другим соседним государствам, отношение к таким памятникам не может быть нейтральным.

Эстонскому государству этот танк необходимо переместить в военный музей в Синимяэ, где он был бы военным экспонатом. Только делать это следует умно, с убедительными разъяснениями, чтобы не возникло беспочвенного напряжения. Наверное, тогда бы большая часть жителей Нарвы поняла, что это обоснованное деяние.