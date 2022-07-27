Канцлер права призывает облегчить условия содержания женщин в тюрьме

По словам канцлера права Юлле Мадизе, в тюремном отделении для матери и ребенка следует решить вопрос об улучшении акустики, особенно для подавления тюремного шума.

"Матери жалуются, что они отчетливо слышат движение в коридоре и на нескольких этажах, а громкий звук цепей эхом отдается в их отделении и часто пугает детей даже во сне", - говорится в обзоре контрольного рейда, в котором тюремное руководство призывают рассмотреть вопрос об установке панелей, подавляющих эхо.

"Тюрьма должна искать способы еще больше снизить взаимодействие детей, живущих в тюрьме со своими матерями, с тюремной средой", - подчеркнула Мадизе.

Кроме того, она рекомендует пересмотреть условия, усложняющие общение задержанных и арестованных с их близкими. "Обыск детей, приходящих на встречу, с полным раздеванием, должен быть прекращен. Женщинам в отделении матери и ребенка, а также заключенным, встречающимся со своими близкими и особенно с детьми, можно было бы разрешить носить свою одежду", - говорится в рекомендациях.