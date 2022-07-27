Полиция напряглась: впереди несколько памятных дат, связанных с войной и армиями

Из предстоящих памятных дней, связанных с войной и армиями, напряженными могут оказаться ближайшие выходные и далее.

А именно: в субботу, 30 июля, проэстонски настроенные люди традиционно соберутся у Синимяэского военного мемориала на день памяти сражавшихся за Эстонию с Красной армией в 1944 году; на следующий день - в последнее воскресенье июля - в пророссийской среде еще со времен СССР принято шумно и весело отмечать День военно-морского флота; приблизительно та же публика и многие просто увлеченные авиацией русскоязычные граждане 2 августа традиционно отмечают российский, бывший советский День воздушно-десантных войск.

Все эти дни задачей полиции будет, как сообщили в Идаской префектуре, следить, чтобы в общественном пространстве не использовалась враждебная символика и чтобы не было каких-либо проявлений поддержки агрессии России в Украине.

К числу запрещенных символов относятся, например, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма СССР, а также символы национал-социалистической Германии.

Штраф или арест без лишних разговоров