Во вторник, 26 июля, немало жителей Нарвы отмечали годовщину так называемого освобождения города Красной армией в 1944 году, а в конце недели эстонцы соберутся поминать героических противников тех самых красноармейцев. С учетом всего этого полиция в Ида-Вирумаа решила выходить на улицы усиленно вплоть до 4 августа, так как именно сейчас в приграничном регионе возможны как организованные, так и стихийные собрания людей.
Полиция напряглась: впереди несколько памятных дат, связанных с войной и армиями
Из предстоящих памятных дней, связанных с войной и армиями, напряженными могут оказаться ближайшие выходные и далее.
А именно: в субботу, 30 июля, проэстонски настроенные люди традиционно соберутся у Синимяэского военного мемориала на день памяти сражавшихся за Эстонию с Красной армией в 1944 году; на следующий день - в последнее воскресенье июля - в пророссийской среде еще со времен СССР принято шумно и весело отмечать День военно-морского флота; приблизительно та же публика и многие просто увлеченные авиацией русскоязычные граждане 2 августа традиционно отмечают российский, бывший советский День воздушно-десантных войск.
Все эти дни задачей полиции будет, как сообщили в Идаской префектуре, следить, чтобы в общественном пространстве не использовалась враждебная символика и чтобы не было каких-либо проявлений поддержки агрессии России в Украине.
К числу запрещенных символов относятся, например, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма СССР, а также символы национал-социалистической Германии.
Штраф или арест без лишних разговоров
По словам начальника Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в прошлые годы люди собирались в памятные дни, связанные с войной, у памятников в основном в Нарве и ее окрестностях. "Спонтанные собрания могут произойти и в этом году, поэтому важно напомнить, что ношение символики и флагов Советского Союза или российской армии запрещено. На этих собраниях также нельзя выражать поддержку войне России в Украине. Полиция действует усиленно, и на использование запрещенной символики в общественных местах мы ответим заведением дела о правонарушении", - сказал Пюви.
За ношение символики, связанной с совершением акта агрессии и военного преступления, а также за поддержку или оправдание войны предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.
- В Эстонии не запрещено поминать погибших на войнах, но нельзя праздновать и прославлять это таким образом, чтобы для Эстонии это ассоциировалось с оккупацией и поддержкой войны в Украине, - пояснил Пюви.
Местами вдвое больше патрулей
Усиленная служба полиции означает, что приблизительно до середины следующей недели в городе Нарве и его окрестностях на улицах можно видеть больше патрулей. Например, как рассказал Индрек Пюви, конкретно в то время, когда происходят те или иные публичные собрания, патрулей местами вдвое больше, чем обычно.
- Полиция решительно относится к правонарушениям. Это означает, что если кто-то выйдет с запрещенным символом или выразит поддержку или оправдание войны, полиция в общем не станет предупреждать нарушителя, а начнет делопроизводство. В его процессе незаконные символы заберут на хранение, а человеку может быть назначен денежный штраф или арест, - рассказал начальник Нарвского отделения полиции.