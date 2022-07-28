ВИДЕО ⟩ Музыкальный вкус семьи Кангур привлек в Раннапунгерья тысячи слушателей

- Я очень счастлив и сентиментально тронут тем, что второй год подряд здесь так много людей. У меня просто нет слов. Люди слушают музыку, и я так рад, - сказал Гуйдо Кангур, когда Рейн Раннап и Маарья с ансамблем только что закончили свое выступление. - Эти прекрасные песни Рейна - ведь моя молодость. Он не ленится и снова и снова делает новые аранжировки и находит способ заставить их снова звучать немного по-новому.