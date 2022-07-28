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ВИДЕО ⟩ Музыкальный вкус семьи Кангур привлек в Раннапунгерья тысячи слушателей

Эрик Гамзеев
, журналист
Музыкальный вкус семьи Кангур привлек в Раннапунгерья тысячи слушателей
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Одним из неожиданных моментов выступления Рейна Раннапа и Маарьи было то, что Рейго Ахвен встал из-за барабанов и вместе с Маарьей исполнил "в юмористической обработке" хит Раннапа времен рок-группы "Руя" "Sa oled mul teine", который в "Руя" исполнял Яанус Ныгисто.
Одним из неожиданных моментов выступления Рейна Раннапа и Маарьи было то, что Рейго Ахвен встал из-за барабанов и вместе с Маарьей исполнил "в юмористической обработке" хит Раннапа времен рок-группы "Руя" "Sa oled mul teine", который в "Руя" исполнял Яанус Ныгисто. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Более пары тысяч человек собрались в минувшую субботу в Раннапунгерья, чтобы послушать артистов, выбранных для Концерта у маяка уроженцем Ида-Вирумаа актером Гуйдо Кангуром и его семьей.

- Я очень счастлив и сентиментально тронут тем, что второй год подряд здесь так много людей. У меня просто нет слов. Люди слушают музыку, и я так рад, - сказал Гуйдо Кангур, когда Рейн Раннап и Маарья с ансамблем только что закончили свое выступление. - Эти прекрасные песни Рейна - ведь моя молодость. Он не ленится и снова и снова делает новые аранжировки и находит способ заставить их снова звучать немного по-новому. 

В этом году на концертной площадке у устья реки Раннапунгерья собралось более пары тысяч слушателей.
В этом году на концертной площадке у устья реки Раннапунгерья собралось более пары тысяч слушателей. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik
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