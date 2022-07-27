ERR: В Нарве к переходу на эстонский язык готов лишь каждый пятый учитель

По данным "Актуальной камеры", в Нарве к переходу на эстонский язык обучения готов лишь каждый пятый преподаватель школ и гимназий. Еще 20 процентов учителей не смогут достичь необходимого уровня владения госязыком.

- Переход начинается в 2024 году, но никто не мешает переходить на госязык уже сейчас. Это решают руководители самоуправлений и директора. Во время подготовки к переходу каждая школа составляет свой график. Отвечать за него будут руководители самоуправлений и школ, я лично не могу следить за каждым учителем. Конечно, можно корректировать готовность преподавателей и после 2024 года, но рекомендую не забывать, что для лучшей работы необходимо быть конкурентоспособным, - прокомментировал Тынис Лукас.