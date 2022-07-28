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Меняется порядок ходатайства о визах и временных видах на жительство для граждан России

Северное побережье
Меняется порядок ходатайства о визах и временных видах на жительство для граждан России
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Граница между Евросоюзом с Эстонией и Россией.
Граница между Евросоюзом с Эстонией и Россией. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство одобрило санкцию, которая ограничивает возможности граждан России подавать документы на временный вид на жительство или визу с целью обучения в Эстонии.

Вдобавок правительством уточнено, что краткосрочное трудоустройство граждане России и Беларуси могут зарегистрировать в Эстонии только если у них есть действующая виза, выданная именно Эстонией, а не другим государством.

Краткосрочное трудоустройство в Эстонии граждан России и Беларуси с легальным видом на жительство, выданным другим государством Евросоюза, тоже больше не будет возможно.

- Этим изменением мы положим конец ситуации, когда, чтобы обойти действующую санкцию, ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе, например, для туризма, из другого государства Евросоюза, - пояснил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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