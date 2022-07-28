Меняется порядок ходатайства о визах и временных видах на жительство для граждан России

Вдобавок правительством уточнено, что краткосрочное трудоустройство граждане России и Беларуси могут зарегистрировать в Эстонии только если у них есть действующая виза, выданная именно Эстонией, а не другим государством.

Краткосрочное трудоустройство в Эстонии граждан России и Беларуси с легальным видом на жительство, выданным другим государством Евросоюза, тоже больше не будет возможно.