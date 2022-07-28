В Нарва-Йыэсуу котельная получит новую трубу, чтобы избавить соседей от сажи и запахов

Предназначенная для сжигания как газа, так и биотоплива (древесной щепы) котельная мощностью 2,5 мегаватта была построена в центре Нарва-Йыэcуу на улице Кеск по заказу "Adven Eesti" в 2018 году на месте старой газовой котельной. Местные жители давно и не раз жаловались на новую котельную: в отопительный сезон из сравнительно низкой и широкой трубы на окрестные дома летит сажа и распространяется запах гари. На собрании с горожанами компания "Adven Eesti" пообещала построить новую дымовую трубу, что скоро и будет сделано.