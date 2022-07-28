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В Нарва-Йыэсуу котельная получит новую трубу, чтобы избавить соседей от сажи и запахов

Илья Смирнов
В Нарва-Йыэсуу котельная получит новую трубу, чтобы избавить соседей от сажи и запахов
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Дымящая котельная "Adven Eesti" в Нарва-Йыэсуу в холодный зимний день.
Дымящая котельная "Adven Eesti" в Нарва-Йыэсуу в холодный зимний день. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Более высокая новая дымовая труба поможет избавить от запахов жителей центра Нарва-Йыэсуу, чьи дома стоят рядом с котельной, сжигающей древесную щепу прямо в жилом квартале.

Компания "Adven Eesti", оперирующая биокотельной в центре курортного Нарва-Йыэсуу, получила утвержденные горуправой условия на проектирование строительства новой дымовой трубы. Высота дымохода составит 30 метров, тогда как старая кирпичная труба 1961 года постройки - около двадцати метров.

Как сообщается, новая труба будет возведена, чтобы сделать процесс производства тепла более эффективным и уменьшить в округе неприятный запах, вызываемый дымовыми газами, исходящими из топки.

Строительство новой трубы пока на стадии проектирования.

В дальнейшем выведенная из эксплуатации старая кирпичная труба пока тоже останется стоять рядом с новой стальной.

Фрагмент схемы размещения новой дымовой трубы для котельной в Нарва-Йыэсуу, проектируемой рядом со старой.
Фрагмент схемы размещения новой дымовой трубы для котельной в Нарва-Йыэсуу, проектируемой рядом со старой. Фото: Adven Eesti AS / VMT Ehitus AS

Предназначенная для сжигания как газа, так и биотоплива (древесной щепы) котельная мощностью 2,5 мегаватта была построена в центре Нарва-Йыэcуу на улице Кеск по заказу "Adven Eesti" в 2018 году на месте старой газовой котельной. Местные жители давно и не раз жаловались на новую котельную: в отопительный сезон из сравнительно низкой и широкой трубы на окрестные дома летит сажа и распространяется запах гари. На собрании с горожанами компания "Adven Eesti" пообещала построить новую дымовую трубу, что скоро и будет сделано.

Компания "Adven Eesti" оказывает услугу централизованного теплоснабжения в городской части Нарва-Йыэсуу, и через ее сети тепло получают 56 квартирных домов и муниципальные учреждения.

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