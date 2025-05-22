В Нарва-Йыэсуу будет создан командный центр Европейского пограничного агентства

Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что в четверг в Нарве правительством было принято принципиальное решение о создании центра Европейского пограничного агентствам в Ида-Вирумаа.
Кроме того, правительство хочет превратить учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарве в учебный центр Frontex для северного региона Европейского Союза.
- Это означает, что вместе с военной базой присутствие государства в этом регионе увеличится примерно на 500 человек, - сказал премьер-министр, добавив, что это посылает сигнал о том, что Эстонское государство очень серьезно относится к обороне Нарвы и что это развивающийся регион.
По словам премьер-министра, расширение Frontex окажет положительное влияние на бизнес и экономику региона, а также на развитие рынка недвижимости. "Каждый, кто приезжает сюда на обучение, пользуется местными услугами, и это также дает положительный импульс местной экономике", - сказал он.
- Это очень хорошее решение для Нарвы, это отличное решение для Эстонии и Европы, - добавил министр внутренних дел Игорь Таро.
Региональный командный центр Frontex, который будет создан в Нарва-Йыэсуу, охватывает, помимо Эстонии, еще семь стран: Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Финляндию, Швецию и Норвегию.
На постоянной основе в центре будут работать 30 сотрудников. "Операции по охране границ этих восьми стран будут осуществляться отсюда. Для нас большая победа, что командный центр стран Северной и Балтийской Европы переезжает к нам", - сказал он "Северному побережью".
Таро добавил, что по мере расширения Frontex и увеличения его роли потребность в обучении также будет расти. "Помимо центра управления, мы также подаем заявку на создание здесь центра специализации и инноваций", - сказал он, пояснив, что в течение года там будут совершенствовать свои знания и навыки около 1000 человек, а постоянное присутствие будет обеспечиваться более 200 обучающихся и инструкторов. - "Это должно поддержать работу нескольких местных отелей".
По словам Таро, центр управления начнет работу в Нарва-Йыэсуу "довольно скоро". Временно - на базе имеющейся инфраструктуры, но в течение пяти лет для этой цели планируется построить новое здание.
Таро считает, что создание как командного центра, так и учебного центра окажет положительное влияние на развитие региона. "Сотни людей приезжают посмотреть на городской пейзаж. В моем родном городе Выру я видел, как положительно присутствие союзных войск, например, влияет на жизнь и оживление города", - привел он пример.
Во-вторых, по словам министра внутренних дел, присутствие здесь большего количества специалистов из разных стран также окажет положительное влияние на качество охраны границы.
- Несомненно, это также дает серьезное понимание на более широком уровне, что Европа начинается здесь, в Нарве, с первого сантиметра, а также дает другой стороне реки знание о том, что здесь присутствуют многие европейские страны. Что нет смысла разбрасываться идеей о том, что здесь есть какая-то серая зона или буферная зона, - сказал Таро.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex оказывает поддержку Европейскому союзу и странам Шенгенской зоны в управлении внешними границами ЕС и борьбе с трансграничной преступностью.
Frontex - это центр передового опыта ЕС по контролю за внешними границами, который обменивается разведывательной информацией и опытом со всеми странами ЕС и соседними странами, не входящими в ЕС, затронутыми миграционными тенденциями и трансграничной преступностью.