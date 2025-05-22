В Нарва-Йыэсуу будет создан командный центр Европейского пограничного агентства

Кроме того, правительство хочет превратить учебный центр Академии внутренней безопасности в Нарве в учебный центр Frontex для северного региона Европейского Союза.

- Это означает, что вместе с военной базой присутствие государства в этом регионе увеличится примерно на 500 человек, - сказал премьер-министр, добавив, что это посылает сигнал о том, что Эстонское государство очень серьезно относится к обороне Нарвы и что это развивающийся регион.

По словам премьер-министра, расширение Frontex окажет положительное влияние на бизнес и экономику региона, а также на развитие рынка недвижимости. "Каждый, кто приезжает сюда на обучение, пользуется местными услугами, и это также дает положительный импульс местной экономике", - сказал он.

- Это очень хорошее решение для Нарвы, это отличное решение для Эстонии и Европы, - добавил министр внутренних дел Игорь Таро.

Региональный командный центр Frontex, который будет создан в Нарва-Йыэсуу, охватывает, помимо Эстонии, еще семь стран: Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Финляндию, Швецию и Норвегию.

На постоянной основе в центре будут работать 30 сотрудников. "Операции по охране границ этих восьми стран будут осуществляться отсюда. Для нас большая победа, что командный центр стран Северной и Балтийской Европы переезжает к нам", - сказал он "Северному побережью".