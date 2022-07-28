Нарвский водоканал с осени повысит цены на водоснабжение и канализацию для потребителей в Нарве и Нарва-Йыэсуу.
В Нарвском регионе подорожает вода
В Нарвском регионе подорожает вода
Департамент конкуренции согласовал повышение тарифов для АО "Narva Vesi", начиная с 1 сентября. Подорожание составит для физических лиц 0,223 евроцента и для юридических лиц - 0,203 евроцента.
Суммарная цена одного кубометра потребленной и затем отправленной в канализацию воды составит с осени для частных клиентов 2,04 евро, а для юридических лиц - 2,28 евро, считая с налогом с оборота.
Акционерами "Narva Vesi" являются города Нарва и Нарва-Йыэсуу. Водное предприятие обслуживает 228 юридических лиц, 421 квартирное товарищество и 680 домовладений в Нарве, а также 91 юридическое лицо, 58 квартирных товариществ и 560 домовладений в Нарва-Йыэсуу.