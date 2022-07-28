В Нарвском регионе подорожает вода

Департамент конкуренции согласовал повышение тарифов для АО "Narva Vesi", начиная с 1 сентября. Подорожание составит для физических лиц 0,223 евроцента и для юридических лиц - 0,203 евроцента.

Суммарная цена одного кубометра потребленной и затем отправленной в канализацию воды составит с осени для частных клиентов 2,04 евро, а для юридических лиц - 2,28 евро, считая с налогом с оборота.