Эстония и США отмечают столетие официальных отношений без признания советской оккупации

Соединенные Штаты Америки де-юре установили дипломатические отношения с независимой Эстонской Республикой 28 июля 1922 года и никогда не признавали незаконную советскую оккупацию Эстонии и других стран Балтии.

- Сегодня, когда мы отмечаем столетие наших дипломатических отношений, партнерство между Соединенными Штатами и Эстонией никогда не было крепче, - говорит временный поверенный Габриэль Кауэн. - Я была рада встретиться сегодня с министром иностранных дел Рейнсалу, чтобы отметить эту знаменательную годовщину и обсудить наши самые важные общие приоритеты - поддержку Украине, усилия по привлечению России к ответственности и работу по защите общих демократических ценностей.

Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу, в свою очередь, сказал: "Соединенные Штаты были решительным сторонником государственности и суверенитета Эстонии все эти годы. Мы друзья, союзники по НАТО и партнеры. Я с интересом жду того, что принесут следующие 100 лет".

Посольство США в Таллинне в текущем году проводило кампанию "100 дней до 100 лет", посвященную столетию американо-эстонского партнерства. Кампания завершается премьерой документального фильма "Эстония и США: век непрерывных отношений", созданного в сотрудничестве с Национальной телерадиовещательной компанией Эстонии (ERR), который будет показан 28 июля в 23:00 на канале ЭТВ и 31 июля в 18:05 на канале ЭТВ+.