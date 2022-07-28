В Нарве сложности с приютом для бродячих животных

Нарвский департамент городского хозяйства 28 июля подвел итоги тендера по поиску оператора, который должен заниматься отловом бродячих животных на административной территории приграничного города. На конкурс были представлены два предложения, из которых ни одно успешно не квалифицировалось.

- До объявления конкурса мы встречались с представителями разных организаций по работе с бездомными животными, где высказывались мнения о нюансах работы приюта, - рассказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова. - К сожалению, в рамках первого конкурса договор не был заключен. В ближайшем будущем мы намерены объявить повторный конкурс госпоставки централизованной услуги сроком на пять лет.

Как напомнили в Нарвской горуправе, новое здание приюта для животных было построено в Нарве в прошлом году за счет так называемых "ковидных" денег, когда государство выделило самоуправлениям Эстонии 70 миллионов евро на возмещение ущерба от чрезвычайного положения.